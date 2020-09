Diplomatie: Le ministre Agbénonci accueille la Secrétaire Générale de la Francophonie

Louise MUSHIKIWABO, Secrétaire Générale de la Francophonie

La diplomatie béninoise marque un grand pas dans le cadre de la coopération multilatérale. En effet, son Excellence Madame Louise MUSHIKIWABO, Secrétaire Générale de la Francophonie, effectue une visite de travail au Bénin du mercredi 23 au vendredi 25 septembre 2020. A la tête d’une forte délégation, la SG/OIF sera accueillie par le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Monsieur Aurélien AGBENONCI, dans la soirée du 23 septembre 2020.

La coopération et les liens entre la République du Bénin et l’Organisation Internationale de la francophonie (OIF) sont riches et fructueux. Signe visible de cette vitalité, son excellence, Madame Louise MUSHIKIWABO arrive à Cotonou. Cette visite de travail au Bénin est la première depuis son élection au Bénin et dans la sous – région ouest africaine et rehausse l’image de notre pays dans l’espace francophone en ces moments où l’institution célèbre ses cinquante ans d’existence et est résolument engagée dans des réformes pour asseoir sa visibilité et son rayonnement.

Une visite pleine de sens et de signification pour plusieurs raisons.

Témoignage de reconnaissance pour le rôle très important joué par le Bénin au 17ème Sommet de la Francophonie pour son élection à la tête de cette prestigieuse organisation en octobre 2018 à Erevan en Arménie, d’une part, l’arrivée de la SG de l’OIF permettra d’autre part de passer en revue la Coopération entre le Bénin et l’OIF. Au cours de son séjour au Bénin, Madame Louise MUSHIKIWABO aura enfin des échanges avec le Chef de l’Etat, son excellence Patrice Talon sur les réformes entreprises au sein de l’OIF et avoir ses conseils pour une meilleure gouvernance de l’institution dont elle a la charge au cours de son mandat. Selon le programme indicatif de son séjour, la Secrétaire Générale de la Francophonie aura un tête-à-tête avec le Président de la République, Son Excellence Monsieur Patrice TALON dans la matinée du jeudi 24 septembre, ensuite une séance de travail avec les membres du Gouvernement sur les projets phares appuyés par l’OIF.

Elle visitera par la suite l’Agence de Développement de Sèmè City, le Campus numérique de la Francophonie, le Centre d’incubateur de l’Université d’Abomey Calavi.

Elle tiendra également une séance de travail avec les femmes entrepreneures de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, et enfin visitera la ville historique de Ouidah pour s’imprégner des projets touristiques mis en chantier dans le cadre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) et prendra part à l’exposition dans la Maison du Brésil. Elle quittera le Bénin dans la soirée du 25 septembre 2020.

Bref aperçu sur l’OIF

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) est une organisation, personne morale de droit international public, créée en 1970, regroupant 88 États ou gouvernements en 2018. Elle a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’homme, d’appuyer l’éducation et la recherche et de développer la coopération.

Biographie de la SG/OIF

Louise Mushikiwabo, née le 22 mai 1961 à Kigali, est une femme politique rwandaise. En 1981, elle entreprend des études d’anglais à l’université nationale du Rwanda à Butare, où elle obtient son diplôme en 1984. Elle quitte en 1990 le Rwanda pour les États-Unis où elle fait des études supérieures en interprétariat. Ministre de l’Information puis des Affaires étrangères du Rwanda de 2009 à 2018, elle est élue secrétaire générale de la Francophonie au XVIIème Sommet à Erevan en Arménie en octobre 2018 et entra en fonction en janvier 2019 pour un mandat de quatre ans.