Musique: Le Groupe «Les Teriba» lance son 3è album intitulé «Atèléni »

Tatiana et Carine du Groupe Les Teriba

Après leur second album « Akpé » sorti en 2012, le Groupe « Les Teriba » met sur le marché discographique, son nouvel album intitulé « Atèléni ». Composé de 12 titres, ce nouvel opus a été présenté au public le jeudi 17 septembre dernier au Lieu Unique devant un parterre de mélomanes et d’acteurs culturels. Le chef d’œuvre est le fruit d’un travail de longue haleine entamé depuis 2016 par le Groupe « Les Teriba » né en 2002 et qui est pétri d’expériences sur la scène musicale aux plans national et international. A travers « Atèléni », les sœurs Titiana Ahissou et Carine Ahissou se révèlent comme des instruments de Dieu pour le salut de l’humanité. En effet, l’album a été composé pour la défense des causes nobles. Il est entièrement dédié au Dieu tout puissant en guise de reconnaissance pour sa grâce qui surabonde la carrière musicale du Groupe. Les messages qui y sont véhiculés sont relatifs à l’hommage, à la célébration de la réussite et surtout à la défense de la cause des personnes vulnérables. En témoignent les morceaux Adjivi, hommage, Mama, à travers lesquels, les deux musiciennes ont rendu un vibrant hommage à leur manager, feu Serge Ologoudou, aux femmes, aux mères et aux filles. Titiana Ahissou et Carine Ahissou s’érigent désormais en boucliers contre les violences faites aux femmes et aux filles, la marginalisation des filles pour leur scolarisation, le travail des enfants et leur implication dans les guerres à travers les titres Ago hélou, Djomido et Plus jamais ça. Par ailleurs, d’autres titres de l’album incitent à la fête, à la célébration des naissances, des projets d’idée, entre autres. La particularité de cet album fait en fon, yoruba et français, est qu’en plus d’être disponibles sur les plateformes de streaming, ses titres sont commercialisés en trois versions. Il s’agit de la version slive en jaquette avec l’empreinte du Bubedra, la version Digipack réalisé en six pages, qui résume chacun des 12 titres, conçue spécialement pour la Sacem en France et la version Usb qui en plus des 12 titres, dispose en bonus, deux clips et spectacle live.

Laurent D. KOSSOUHO