Mafia foncière à Abomey-Calavi: Le Maire Angelo Ahouandjinou réitère son engagement à éradiquer ce fléau

Le Maire Angelo Ahouandjinou face aux Conseillers communaux à l’ouverture de la 2ème session ordinaire

A la tête de la commune d’Abomey-Calavi depuis juin 2020, le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou a engagé une lutte contre la mafia foncière dans les neuf arrondissements que compte la commune. Faisant le bilan des 100 premiers jours a qu’il a passés sur l’émission Le Grand Format de la télévision Canal 3 Bénin, ce dimanche 20 septembre, l’autorité communale a fait des révélations sur cette situation. « Pendant les campagnes, lorsqu’on évoque notre commune, on y associe directement la mafia foncière », a-t-il rappelé à l’entame de ses explications. Il s’agit pour lui d’une « situation inacceptable » qui l’a amené à faire de la lutte contre la mafia foncière qui battait son plein dans la commune d’Abomey-Calavi, son cheval de bataille. A le croire, la gestion du foncier par les équipes précédentes a été des plus catastrophiques. Il a évoqué à titre de preuves, qu’aucun des géomètres qui ont travaillé dans la commune n’a déposé son rapport avant l’avènement de son équipe. « Une situation inacceptable et totalement contraire aux dispositions légales », a martelé le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou, qui ajoute qu’aucun géomètre n’a le droit de garder par devers lui, des documents aussi sensibles. L’une des conséquences de cette gestion chaotique du foncier et qui dresse le lit à la mafia foncière est la vente illégale et frauduleuse des parcelles puisque selon le Maire, « des membres de comités de lotissement, de connivence avec les géomètres manipulent à leur guise, les numéros de parcelles ». Ce qui est très souvent à l’origine des conflits domaniaux. La lutte ainsi enclenchée, pour mettre fin à cette situation qui n’a que trop duré, le Maire Angelo Ahouandjinou promet la poursuivre pour permettre à la commune d’Abomey-Calvi de retrouver ses lettres de noblesse pour le bonheur des populations.

Laurent D. KOSSOUHO