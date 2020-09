Haïti International Film Festival 2020: Djimon Hounsou remporte le prix du meilleur film documentaire

L’acteur Djimon Hounsou

Le prix du meilleur film documentaire du « Haïti International Film Festival 2020 » a échu à l’acteur américain d’origine béninoise, Djimon Hounsou. Il l’a remporté la semaine écoulée avec « In search of Voodoo : Roots to Heaven ». En effet, ce film documentaire dont le titre signifie « À la recherche du Vodoun : les racines du paradis » en français, est un long métrage de 66 minutes qui raconte l’histoire du Vodoun. Le documentaire est à la fois un voyage personnel, culturel et spirituel capturant les contes vibrants du Vodoun de l’Afrique de l’Ouest et du fils préféré du Bénin. Il s’agit d’une œuvre qui met en lumière ce mode de vie déformé et diabolisé dans la culture occidentale depuis de nombreuses années. Le tournage de « In search of Voodoo : Roots to Heaven » a été fait au Bénin, au Togo et en Amérique Latine. Né le 24 avril 1964 à Cotonou, Djimon Hounsou, est un acteur, réalisateur et mannequin béninois vivant en Amérique. Il est connu pour ses rôles dans plusieurs films tels que Gladiator, Amistad, Blood Diamond, The Island, Forces spéciales ou Never Back Down ainsi que pour son rôle de Korath dans l’univers cinématique Marvel.

Laurent D. KOSSOUHO