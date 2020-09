Mise en service officielle de plusieurs ouvrages électriques: L’électrification rurale sème la joie dans l’Ouémé et le Plateau

Le Ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou mettant en service une connexion électrique

Le Ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou, a effectué les 10 et 11 septembre 2020, une mission de terrain dans les départements de l’Ouémé et du Plateau pour la mise en service officielle d’ouvrages d’électrification rurale. Des ouvrages réalisés par l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME).

Gbakpodji dans la commune de Sèmè-Podji, Houegbo à Adjarra, Alawa dans la commune d’Avrankou et Zounguè à Dangbo, sont les quatre localités sillonnées par le Ministre de l’énergie et sa délégation pour la première journée de la tournée. Chacune des localités a été raccordée au réseau de la Société Béninoise d’Energie Électrique (SBEE). Ces travaux réalisés par l’ABERME permettront d’impacter en moyenne 200 ménages à Gbakpodji et à Zounguè, contre 300 en moyenne à Houegbo et Alawa. Outre que les réseaux Haute Tension, mixte et Basse Tension, chaque localité bénéficie de 10 lampadaires de nouvelle génération pour l’éclairage public. Les coûts des travaux sont estimés à 55 000 000 F CFA à Gbakpodji, 50 000 000 F CFA dans le village de Houegbo, 52 000 000 F CFA à Alawa et 85 000 000 F CFA à Zounguè. A cet effet, les élus locaux et communaux ont, au nom des populations, remercié le gouvernement pour la réalisation et l’inauguration de ces infrastructures qui sortent les localités de l’obscurité et par la même occasion, permettront de booster l’économie locale. Par ailleurs, le Directeur de l’Electrification Rurale à l’ABERME Sylvain Sékloka, a exhorté les populations à protéger les installations des actes de vandalisme. Pour l’occasion, le Ministre de l’Energie, Jean-Claude Houssou a réitéré à chacune des étapes, l’engagement du gouvernement à relever le défi de l’électrification de toutes les localités du Bénin. Il a donc annoncé aux populations concernées la décision du gouvernement de réduire les frais d’abonnement au réseau à 50 000 F CFA afin de leur permettre de s’abonner massivement. Le deuxième jour de la tournée, le cap a été mis sur le village d’Iwoye dans l’arrondissement d’Idigny pour la mise en service d’un générateur photovoltaïque autonome et pour l’Unité Spéciale de Surveillance des Frontières (USSF) et d’une adduction d’eau pour tout le village. A en croire le chef de ce village situé à la frontière avec le Nigeria, ses ouvrages permettront aux habitants de se sentir davantage béninois. Le coût total des travaux est estimé à environ 55 000 000 F CFA. Cette tournée du Ministre de l’énergie a pris fin par la mise en service du système de pompage photovoltaïque pour l’adduction d’eau villageoise de la localité d’Akpéchi dans la commune de Sakété. D’un coût de 15.000.000 F CFA, l’ouvrage facilitera la fourniture aux populations qui, auparavant, utilisaient la force humaine pour pomper l’eau.

Edwige TOTIN