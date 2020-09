3ème session ordinaire à la mairie de Parakou: Le collectif budgétaire adopté

Vue partielle des conseillers municipaux lors de la session ordinaire

Le conseil municipal de Parakou a tenu sa 3ème session ordinaire de l’année ce lundi 14 Septembre 2020 à la salle des fêtes de la mairie. Au cours de cette session, les conseillers municipaux ont adopté à l’unanimité la répartition des dépenses du fonds FADeC Covid-19.

Un montant global de 75 899 814 francs CFA issu du FADEC-Covid-19 dont 20% pour le fonctionnement et 80% pour l’investissement en vue de la lutte contre la pandémie du corona virus. Sous la présidence du maire Inoussa Chabi Zime, les élus municipaux ont étudié et adopté par 31 voix sur 31 le collectif budgétaire de leur localité. Pour cette session, neuf (09) points ont été inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit entre autres de l’installation du conseiller Aboubakari CHABI BOUKO, suppléant du feu Idrissou CHABI SEKO précédemment chef du premier arrondissement qui a rendu l’âme, la création des commissions permanentes ainsi que l’élection de leurs présidents. À l’entame des travaux, Inoussa Chabi Zime maire de Parakou, a rappelé les points retenus pour cette session. Pour lui, la commission permanente contribue beaucoup aux performances des communes. Les conseillers municipaux ont ensuite adopté respectivement à l’unanimité, le compte rendu de la session du 25 juin 2020 ; le compte rendu des activités du maire pour la période 21 Août au 08 septembre 2020 et le règlement intérieur du conseil municipal de Parakou. Par ailleurs, les présidents des sept commissions permanentes ont été élus par 17 voix pour et 14 abstentions, leurs membres également constitués. Ensuite, a été aussi adopté deux idées de projets de construction de salles de classes à réaliser par les communautés avec les ressources du projet « Appui aux communes et communautés pour l’expansion des services sociaux (ACCESS) », dans deux quartiers de la commune de Parakou au titre de l’année 2020.Notons qu’une communication sur« l’initiative communes amies des enfants » a été donnée pour mieux outiller les participants. Pour finir, le maire a rappelé aux élus les valeurs qui doivent gouverner la conduite des affaires de la ville de Parakou, en vue d’une exécution sans faille de la feuille de route. « Je reste convaincu que c’est dans la paix et la cohésion sociale que nous réussirons le développement de la commune de Parakou», a laissé entendre le Maire Inoussa Chabi Zimé.

Alban Tchalla(stag)