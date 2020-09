Electrification rurale: L’Aberme satisfait plusieurs villages du département de l’Ouémé

Après plus de 15 années passées dans l’obscurité, le village de Gbakpodji dans la commune de Sèmè-Podji a été électrifiée le jeudi 10 septembre dernier grâce à l’implantation d’un ouvrage d’électrification par raccordement au réseau de la SBEE réalisé par l’Agence béninoise d’électrification rurale et de maîtrise d’énergie (Aberme). La mise en service de l’infrastructure a été faite en la présence du Ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou, ainsi que plusieurs autres autorités politico-administratives de la localité dont Jean Baptiste Akpamangbo représentant le Préfet de l’Ouémé, Timothée Gbediga représentant le Maire de la commune de Sèmè-Podji. A Cette occasion, Madeleine Aklekle, une citoyenne de la localité a exprimé son immense joie par rapport à la concrétisation de cette initiative gouvernementale. L’ouvrage de Gbakpodji est composé d’un long réseau mixte de 1100m, un autre long réseau BT pur de 2100m, un transformateur de puissance de 100 KVA, un nombre de 10 lampadaire, pour impacter 1000 populations. Le tout réalisé pour un coût global de 55.000.000 Fcfa. Après cette étape, la délégation s’est rendue à Alawa, une localité de la commune d’Avrankou qui vient aussi de sortir de l’obscurité. Les populations de ce village n’ont pas caché aussi leur joie de bénéficier de cette infrastructure d’électrification rurale. Pour finir, le Ministre Jean-Claude Houssou et sa suite se sont rendus à Zoungue dans la commune de Dangbo pour le même exercice.

Yédiya Allotchemey (Stag.)