Mesure d’accompagnement de la professionnalisation du Sport: Le gouvernement ordonne la concession des stades communaux aux entreprises

L’un des stades communaux en construction

Rendre effective la professionnalisation du Sport au Bénin dès la saison prochaine. C’est ce qu’a entrepris le gouvernement béninois depuis plusieurs semaines. Si par le biais du ministre des sports, Oswald Homeky, il a déjà procédé à la création d’une commission chargée d’élaborer les documents devant régir la pratique sportive au Bénin ainsi qu’à la sensibilisation des chefs d’entreprises et présidents de clubs de football sur la création des sociétés sportives, il vient de prendre une décision relative à la gestion des stades. En effet, réunis en conseil des Ministres, le mercredi 9 septembre 2020, le Gouvernement du Président Patrice Talon a décidé de procéder à la concession de certains stades aux grandes entreprises propriétaires de clubs professionnels. Il s’agit des stades communaux (22 stades omnisports en construction dans le pays) et du stade René Pleven de Cotonou. Selon le compte rendu du conseil des ministres, cette décision est prise dans le but de garantir une bonne répartition géographique des clubs, d’une part, et la bonne tenue des nouvelles infrastructures, d’autre part. Puisque les entreprises qui hériteront desdits stades en assureront l’entretien tout en permettant l’accès aux autres équipes et fédérations, contre redevances au besoin. Parlant du stade René Pleven D’Akpakpa, «il a été retenu qu’il fasse l’objet d’une convention de mise à disposition et d’exploitation par la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) qui prendra en charge les coûts liés à sa réhabilitation et en assurera 1′ exploitation et l’entretien» peut-on lire dans le compte rendu du conseil des ministres. Il est également demandé au Ministre des Sports de poursuivre les discussions, en vue de l’affectation et/ou de la concession des autres stades communaux aux grandes entreprises propriétaires de clubs professionnels.

Anselme HOUENOUKPO