Diplomatie: L’Ambassadeur Eusèbe Agbangla présente ses lettres de cabinet à la Directrice générale de l’Unesco

L’Ambassadeur Eusèbe Agbangla remettant la Lettre à la Directrice générale Audrey Azoulay

Le tout nouvel Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire agréé du Bénin près la République française, Eusèbe Agbangla a présenté, le mercredi 9 septembre 2020, à la Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco), Audrey Azoulay, les Lettres de cabinet l’accréditant en qualité d’Ambassadeur, Délégué permanent du Bénin auprès de l’Organisation. Cette rencontre a également été l’occasion pour les deux personnalités de discuter des perspectives de redynamisation de la coopération entre le Bénin et l’Unesco, en l’occurrence dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord-cadre de coopération entre le Bénin et l’Unesco.

Laurent D. KOSSOUHO