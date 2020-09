Coopération patrimoniale et muséale: Voici la liste des 26 biens culturels à restituer au Bénin

La liste des 26 premières œuvres culturelles en attente de rapatriement vers le Bénin est désormais connue. C’est l’une des principales informations inscrites dans le projet de loi du Gouvernement français relatif à la restitution des biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal. Il y est publié, les noms et les numéros d’inventaire de ces objets d’art pillés par la France lors de la colonisation, et qui sont réclamés par le Chef de l’Etat Patrice Talon dans le cadre de la coopération patrimoniale et muséale entre le Bénin et la France.

Liste des œuvres culturelles

Représentation probable du Roi Guézo – Boccio

71.1893.45.1

Statue lion du Roi Glélé – Boccio de Sossa Dede

71.1893.45.2

Représentation du Roi Béhanzin – Boccio de Sossa Dede

71.1893.45.3

Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede

71.1893.45.4

Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede

71.1893.45.5

Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede

71.1893.45.6

Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede

71.1893.45.7

Siège royal

71.1893.45.8

Récade réservée aux soldats masculins du bataillon blu, composé uniquement d’étrangers

71.1895.16.1

Calebasses royales gravées d’Abomey, prise de guerre dans les palais royaux

71.1895.16.2.1-2

Asen Hotagati

71.1895.16.3

Asen de Béhanzin de l’atelier Lanmandoucelo Aïssi

71.1895.16.4

Asen du palais royal incomplet

71.1895.16.5

Asen du palais royal incomplet de l’atelier Hountondji

71.1895.16.6

Trône du roi Glèlè

71.1895.16.7

Trône du roi Ghézo

71.1895.16.8

Asen à la panthère de l’atelier Hountondji

71.1895.16.9

Fuseau

71.1895.16.10

Métier à tisser

71.1895.16.11

Pantalon de soldat

71.1895.16.12

Kataklè

71.1895.16.13

Tunique de soldat

71.1895.16.14

Récade réservée aux soldats masculins du bataillon blu, composé uniquement d’étrangers

71.1895.16.15

Récade réservée aux soldats masculins du bataillon blu, composé uniquement d’étrangers

71.1895.16.16

Asen du Palais royal incomplet

71.1895.16.17

Sac en cuir

71.1895.16.18

Laurent D. KOSSOUHO