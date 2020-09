Assemblée générale constitutive: L’Organisation des Femmes Républicaine en ordre de bataille

Le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané lors de la conférence de presse

Après l’organisation des jeunes du Bloc Républicain, c’est le tour des femmes du parti du cheval cabré qui s’organisent pour la perspective de la présidentielle de 2021. Elles vont en assemblée générale constitutive ce samedi 12 septembre 2020 sous la direction du secrétaire national, le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané.

« Femmes républicaines d’avantage engagées pour le développement du Bénin ». C’est le thème autour duquel se tiendra ce samedi l’assemblée générale de l’Organisation des Femmes Républicaine (OFR). La mise en place de ce creuset a pour objectif, d’organiser les femmes du parti du Bloc Républicain à mieux accompagner le président Patrice Talon dans la poursuite des réformes et des projets de développement initiés par le gouvernement. Ce creuset travaillera ensemble avec le bureau politique national du BR et l’OJBR afin de garantir un second mandat au président Patrice Talon. Toutes choses qui confirment que le bureau politique du Bloc Républicain que dirige le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané n’a pas perdu de vue l’échéance 2021 et se prépare activement avec toutes les couches sociales du parti pour une mobilisation sans faille autour du président Patrice Talon.

Yannick SOMALON