Appréciation de la gouvernance du Bénin: Le système des Nations Unies loue le travail de Talon

Le diplomate en fin de mission au PNUD Siaka Coulibaly et le président de la République son excellence Patrice Talon

« J’ai été témoin d’un certain nombre de changements positifs au Bénin au cours de ces quatre dernières années et je pars convaincu que si cette dynamique rigoureuse est maintenue sur la durée, les résultats encore plus tangibles seront perceptibles ». C’est en substance la déclaration du coordonnateur résident du système des Nations Unies, Monsieur Siaka Coulibaly en fin de mission au Bénin. En effet, après quatre années de mission au Bénin en sa qualité du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin, Monsieur Siaka Coulibaly a été reçu en audience par le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, ce mardi 8 septembre 2020 au palais de la Marina. Durant les échanges, les deux personnalités ont passé en revue les axes de coopération entre le système des Nations Unies et le gouvernement du Bénin. Il en résulte que cette collaboration a été fructueuse et a permis à l’ensemble des agences du système des Nations Unies d’apporter leur contribution à des résultats clés du PAG en prenant part de manière significative à l’amélioration des conditions de vie des populations. En exprimant sa satisfaction sur la qualité des relations entre le gouvernement béninois et les agences des Nations Unies, le coordonnateur résident a félicité le gouvernement béninois pour le travail de fond qui se fait et qui est la preuve des résultats qui s’observent dans le pays. Le système des Nations Unies au Bénin est composé d’une vingtaine d’Agences, Fonds et Programmes Spécialisés qui appuient le Gouvernement dans la réalisation de ses priorités nationales, en lien avec les Objectifs du Développement Durable. Les domaines d’intervention couvrent la croissance économique inclusive forte et durable, le renforcement du capital humain, la consolidation de la démocratie et l’État de droit, la promotion de la bonne Gouvernance.

Monsieur Siaka Coulibaly en fin de mission part avec la satisfaction du devoir accompli et cède sa place à un autre diplomate dont l’identité sera connu dans les prochains jours.

Economiste et statisticien, qui est Siaka Coulibaly ?

C’est un économiste d’abord, statisticien ensuite. De nationalité ivoirienne, Siaka Coulibaly est passé par les moules de son pays avant d’atterrir au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), à New York. Il arrive au Bénin en 2016, après avoir été pendant presque trois ans représentant résident adjoint du PNUD, au Togo. Né le 02 janvier 1958 dans le centre de la Côte d’Ivoire, il fait l’école catholique. Le BEPC en poche en 1976, il atterrit à Abidjan où il fait son secondaire, en série G2. Il obtient alors un baccalauréat de série G2 en 1980 avant d’entrer à ce qu’on appelait l’université nationale de Côte-d’Ivoire. Quatre ans de Sciences économiques plus tard, le voilà nanti d’une maîtrise, option économie d’entreprise. Il fait alors un DEA en technique financière avant de poursuivre ses études en Belgique où il décroche deux masters, l’un en planification économique, et l’autre en gestion financière.

Jeune économiste planificateur, diplômé émoulu des universités, Siaka Coulibaly sert immédiatement à la Présidence, dans une institution directement rattachée au Président de la République pour suivre les grands travaux. Affecté ensuite au cabinet du premier ministre Daniel Kablan Duncan, de 1993 à 1994 il devient ensuite son conseiller économique, de 1994 à 1996. De 1996 à 2000, il occupe les fonctions de chef de cabinet du ministère du Plan et du développement qui avait aussi en charge le développement industriel et la promotion des petites et moyennes entreprises, de l’artisanat et du tourisme. Il suit alors un processus très sélectif qui l’amène à entrer au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Comme tous les fonctionnaires de cette institution à l’époque, il a d’abord postulé avant d’être retenu et interviewé par un jury de cinq personnes. « Il est entré en tant qu’Economiste national jusqu’en 2005 où la représentation du PNUD à New York a souhaité l’avoir. De New York, il est muté sur Dakar (Sénégal) où il a travaillé comme team leader d’une équipe des OMD qui accompagnait les pays sur les stratégies basées sur ce concept. A partir de 2011, il repart aux Etats Unis où il est fait Senior. En tant que tel, Siaka Coulibaly est alors Conseiller Senior pour 11 pays dont le Bénin. En 2014, il est nommé au Togo comme Représentant adjoint du PNUD avant de rejoindre le Bénin comme Coordonnateur résident du système des Nations Unies.

Yannick SOMALON