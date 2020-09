Réhabilité et entièrement équipé par l’ambassade de Chine au Bénin: Le centre sportif Sowéto réceptionné par la mairie de Cotonou

La coupure du ruban par les autorités municipales et chinoises

L’aire de jeux sportifs d’amitié sino-béninoise communément appelé centre sportif « SOWETO » sis à Akpakpa à la descente du nouveau-pont de Cotonou a été réhabilité et entièrement équipé suite à un accord de don signé le 21 février 2020 entre l’Ambassade de la Chine et la Mairie de Cotonou. La cérémonie officielle d’’inauguration de ce centre sportif a eu lieu ce mercredi 9 septembre 2020 entre la Mairie de Cotonou représentée par la troisième adjointe Mme Irène Françoise BEHANZIN et l’Ambassade de la République Populaire de Chine près le Bénin représentée par l’Ambassadeur JING TAO PENG.

D’un coût total de Cent Treize Millions de francs (113 000 000 F) CFA entièrement financé par la partie Chinoise sous forme de don à travers l’association des entreprises chinoises exerçant au Bénin, ce projet permet de faire éclore les talents des jeunes de Cotonou dans plusieurs disciplines sportifs telles que le football, le basketball et la gymnastique dans un cadre sain et sécurisé. Ce joyau offert gracieusement par la Chine présente un aspect resplendissant et moderne doté d’équipements de dernière génération et répondant aux normes et standards internationaux avec tout le confort nécessaire. Il s’étend sur une superficie de 5300 mètres carrés dans laquelle se retrouvent un bâtiment de fonction, un espace de jeux, un demi-terrain de basket, un terrain de foot, un terrain de basket, un espace de musculation, etc.

La cérémonie d’inauguration officielle qui s’est déroulée en présence des autorités municipales, des représentants de la partie chinoise et du directeur départemental du tourisme, de la culture et des sports du département du Littoral, marque la fin des travaux et la remise officielle de ce joyau dans le giron de la Municipalité de Cotonou pour l’entretien et l’exploitation.

Pour l’Ambassadeur de la République populaire de la Chine près le Bénin, ce cadeau offert manifeste un premier geste de leur soutien à la Municipalité de Cotonou. Il marque aussi le renforcement des relations d’amitié et de coopération avec le Bénin.

Au nom du Maire Luc Sètondji ATROKPO et du conseil municipal, la troisième adjointe a remercié l’Ambassade de Chine pour ce choix porté sur la commune de Cotonou pour bénéficier ce don. Elle a réitéré l’engagement des autorités municipales à œuvrer pour un partenariat durable avec les villes chinoises. Pour finir, elle a exhorté les populations bénéficiaires à une utilisation rationnelle des équipements mis à leur disposition et surtout à veiller au maintien des lieux dans un bon état de propreté.

Notons qu’après la phase protocolaire, l’Ambassadeur a remis un certificat de bon achèvement des travaux au Maire de Cotonou suivie d’un lot de ballons. En contrepartie, la partie béninoise lui a offert un présent en signe de reconnaissance et de gratitude.

Yannick SOMALON