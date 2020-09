Tombola des factures normalisées: 100 nouveaux gagnants emportent des prix variés

Le Directeur Général des Impôts, Nicolas Yènoussi

La tombola normalisée vient de faire de nouveaux heureux. Ils sont au total 100 nouveaux gagnants tirés au sort vendredi dernier dans les locaux de la Direction Générale des Impôts (DGI) qui en est l’initiatrice. Et déjà, ils sont invités à se rapprocher de cette structure pour les formalités du retrait de leurs lots en espèces (chèques du trésor public) variant de 20 000 FCFA à 200 000 FCFA.

Le principe du jeu est très simple : les consommateurs doivent réclamer et conserver les factures normalisées après leurs différentes opérations d’achat. Un serveur, mis en place à la DGI, permet de recueillir systématiquement les données de ces factures sur toute l’étendue du territoire national. C’est ce même serveur qui sert de base aux tirages électroniques qui se font tous les vendredis matins sous la supervision de Maître Maxime René Assogba, huissier de justice près la Cour d’Appel de Cotonou.

Soulignons que la remise de lots aux gagnants des tirages précédents se poursuit tous les vendredis dans l’enceinte de la Direction Générale des Impôts. Pour retirer son lot, chaque gagnant doit se présenter avec sa pièce d’identité et l’original du ticket gagnant. Pour rappel, deux (2) voitures d’une valeur unitaire de 25 millions de francs CFA sont en jeu au dernier tirage au sort de l’année. Les uns et les autres sont donc invités à toujours exiger et conserver les factures normalisées après leurs divers achats pour espérer gagner ces deux supers lots en nature.

Christian TCHANOU