Coopération bilatérale décentralisée: Le Maire Ahouandjinou et Boukhanfra de Direct-AID renforcent leur collaboration

Le Maire Angelo Ahouandjinou et Boukhanfra de Direct-Aid

Le maire d’Abomey-Calavi a eu une séance d’échange avec le Représentant résidant de l’ONG Direct-AID au Bénin Radouane Boukhanfra. C’était le jeudi 3 septembre 2020, dans les locaux de l’hôtel de ville.

Les échanges entre le Maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou et le Représentant résidant de l’ONG Direct-AID Bénin Radouane Boukhanfra, ont porté sur le renforcement des liens de coopération entre cette organisation internationale et la plus grande commune du Bénin qui est la commune d’Abomey-Calavi. Après avoir fait l’état des lieux des actions menées au profit de la commune par son organisation, Radouane Boukhanfra s’est engagé à poursuivre ses actions en renforçant la coopération entre les deux parties. Très heureux de la disponibilité de l’organisation à accompagner la commune d’Abomey-Calavi, le Maire Ahouandjinou a profité de l’occasion pour exprimer les besoins de ses administrés. Les besoins majeurs de ladite commune concernent l’appui en matériel didactique au profit des 09 arrondissements de la commune. La question de l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement a été également au menu des échanges entre les deux personnalités. A cet effet, l’autorité communale qui reste préoccupée par la situation économique des femmes de sa commune, a émis le vœu de voir se concrétiser les programmes de microcrédits afin de permettre à ces femmes de mener des activités génératrices de revenus. Quant à la jeunesse, elle a trouvé une place importante dans les discussions entre les deux hommes. Elles vont être concrétisées à travers des projets structurants dont notamment la mise en œuvre du projet agropastoral devant être déployé sur 1 500 hectares dans l’arrondissement de Kpanrou. Par ailleurs, la crise sanitaire du Covid-19 n’a pas été occultée lors des échanges. Tout en prenant l’engagement de maintenir la riposte contre la pandémie du Coronavirus, le Maire Angelo Ahouandjinou a sollicité de Direct-AID son accompagnement en matériels de protection.

Edwige TOTIN