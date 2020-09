Troisième session ordinaire de l’année 2020: Le Règlement intérieur du Conseil Municipal de Cotonou adopté à l’unanimité

Le maire par intérim Randyx Ahouandjinou présentant son rapport d’activité

Sous la présidence du Premier Adjoint, Randyx Romain Ahouandjinou assumant l’intérim du Maire Luc Sètondji Atrokpo, le Conseil Municipal de Cotonou tient le jeudi 3 Septembre 2020, sa troisième session ordinaire de l’année 2020. Prévues pour durer deux jours, ces assises permettront à l’équipe municipale de débattre de plusieurs questions dont l’adoption du règlement intérieur du conseil municipal et l’installation des différentes commissions.

Dans son mot d’ouverture officielle des travaux, le Maire intérimaire, Randyx Romain Ahouandjinou a remercié le gouvernement en particulier son Chef le Président Patrice TALON pour les grands chantiers ouverts à Cotonou et dont beaucoup connaissent déjà un aboutissement heureux pour le bonheur des populations. Il n’a pas manqué de saluer l’engagement et les contributions des élus dans les opérations de nettoyage et d’embellissement de la Ville de Cotonou lors des festivités marquant la fête du 1er Août 2020. Le maire par intérim de Cotonou a ensuite présenté le rapport d’activités du Maire pour le compte du troisième trimestre 2020. Un exercice auquel Randyx R. Ahouandjinou s’est livré avec aisance et précision. En effet, en application des textes de la décentralisation, il a soumis à l’appréciation des conseillers les grandes lignes de son rapport trimestriel d’activités. Après avoir félicité le Maire pour le travail abattu, les élus municipaux n’ont pas manqué d’apporter des contributions de qualité pour le développement harmonieux de la capitale économique du Bénin.

L’autre temps fort de cette première journée des assises municipales est la lecture et l’adoption du nouveau Règlement intérieur du Conseil Municipal de Cotonou pour la quatrième mandature. Après étude et amendement des 74 articles et dispositions contenus dans ce document, les élus, toutes tendances confondues, l’ont adopté à une majorité écrasante de 43 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Ainsi, en attendant son approbation par l’autorité de tutelle, ce Règlement intérieur représente désormais le guide sinon le bréviaire du Conseil tout au long de la quatrième mandature. Ce document qui sert désormais de guide pour les débats et travaux en session cadre parfaitement avec les dispositions de la loi interprétative du code électoral 2020 votée à l’Assemblée Nationale en Mai dernier. Il vise l’harmonie et la courtoisie dans les échanges au cours des différentes sessions du Conseil.

Hormis ces deux points, d’autres sujets importants sont inscrits à l’ordre du jour de cette session qui se poursuit ce vendredi. Il s’agit de la mise en place des différentes commissions permanentes du Conseil sans oublier la relecture de la délibération portant institution des indemnités de logement et d’électricité au profit du Maire et de ses adjoints. Pour finir, ils auront droit à une communication de la Société de Gestion des Déchets Solides dans le Grand Nokoué.

Yannick SOMALON