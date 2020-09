Présidentielle de 2021: Korogoné annonce le parrainage du Mpl et réclame des élections inclusives

Sabi Sira Korogoné, président du Mouvement Populaire de Libération (MPL)

Le Mouvement populaire de libération (Mpl) rompt le silence. Reçu comme invité sur canal 3 Bénin, le dimanche 30 août 2020, son président Sabi Sira Korogoné a annoncé la participation effective du Mpl à la présidentielle de 2021 avec un téléchargement du parrainage du mouvement déjà à 95%.

Le Président du Mouvement Populaire de Libération (Mpl) Sabi Sira Korogoné annonce la participation du mouvement avec un taux de 95% du parrainage. «Je peux vous dire aujourd’hui que le Mpl a déjà téléchargé son parrainage à plus de 95%», a-t-il laissé entendre. Selon ses explications, c’est le moment pour le parti de dire à ses militants et militantes que quelques soit les intempéries, il sera sur la liste de départ pour les prochaines élections présidentielles. Le mouvement sera très bientôt en conseil et à cette occasion et le candidat du parti sera désigné. La couche la plus présente au bureau du parti est la plus grande couche de la société que sont la jeunesse et les femmes. Pour ce fait, « le Mpl est devenu une chance pour la génération et nous en tant que premier responsable, avons l’obligation de faire en sorte que le parti gagne», a notifié l’invité de Canal 3. En faisant un « bilan catastrophique » des quatre ans de gestion du pouvoir en place, Sabi Sira Korogoné se désole de l’état démocratique de son pays et appelle à une ouverture de la compétition pour les prochaines élections présidentielles. «Le chef de l’état lui-même nous a dit qu’il fera le mandat unique et c’est ce qu’on attend. Mais s’il a envie de montrer à ses compatriotes qu’il peut lui même remettre en cause sa propre parole, la loi l’autorise de se présenter», a-t-il dit. A l’en croire, le souhait du Mpl c’est que ces élections ne soient pas semblables aux législatives de 2019 et qu’elles ne soient pas à la base du « malheur du peuple ». «Il faut qu’on fasse l’effort d’ouvrir la compétition au nom de la paix, de la stabilité et qu’on revoie les dispositifs liés au parrainage. Je souhaite que le Président Talon soit le porte-parole de ses compatriotes du champ parlementaire», a-t-il souhaité. Pour avoir subi les « affres administratives » avant l’obtention de son récépissé et lors du dépôt des dossiers pour les communales dernières, le président du Mpl plaide pour la reconnaissance du parti « Les Démocrates » par le Ministère de l’intérieur. «Je leur souhaite de recevoir très bientôt le récépissé et aux autorités de faire diligence parce que c’est un droit acquis qui ne devrait pas être un problème à ceux qui veulent se constituer en politique», a souligné Sabi Sira Korogoné.

Edwige TOTIN