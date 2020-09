Modernisation et redynamisation de la Poste: Le Japon apporte son expertise au Bénin

Le Ministre Alain Orounla et l’Ambassadeur Takahisa Tsugawa, prêts à redynamiser la Poste au Bénin

Aussitôt engagé dans sa nouvelle mission, l’Ambassadeur du Japon près le Bénin, Takahisa Tsugawa a annoncé les couleurs de l’engagement du Japon à redonner une nouvelle dimension à la coopération bénino-nipponne. Reçu en audience le mardi 1er septembre dernier, il a annoncé au patron de la Communication et de la Poste, le Ministre Alain Orounla, le souhait de l’Etat japonais d’accompagner les différents efforts faits par le gouvernement du Président Patrice Talon pour une refonte des services postaux au Bénin. « La réforme de la Poste était aussi au Japon, un grand chantier et l’État japonais a même privatisé la poste cette année. Le Japon a mis en place une politique spéciale pour le bon fonctionnement de la Poste. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons accompagner le Bénin dans sa réforme de la Poste », a affirmé l’Ambassadeur Takahisa Tsugawa, au terme de l’audience. Une nouvelle qui a réjoui le Ministre de la Communication et de la Poste, Me Alain Orounla. Il a salué la démarche du premier citoyen japonais au Bénin qui témoigne bien de la parfaite et exemplaire collaboration qui a toujours existé entre son pays et le Bénin. « La bonne nouvelle dans les échanges que nous avions eus, est que nous ouvrions une page pour l’accompagnement de la Poste sur le plan sectoriel. Secteur dans lequel le Japon a fait ses preuves. Et nous sommes heureux d’avoir leur accompagnement pour moderniser et redynamiser notre Poste », a précisé le Ministre Alain Orounla. Un soutien de taille qui vient davantage annoncer des jours heureux pour la Poste béninoise.

Rastel DAN