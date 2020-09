Enseignement primaire: Un passage forcé pour les écoliers du CI, CE1 et CM1

Les réformes dans le système éducatif béninois se poursuivent notamment dans l’enseignement primaire. Désormais, l’échec dans les classes de CI, CE1 et CM1 n’est plus possible pour les élèves. En effet, dans une note circulaire en date du 2 septembre 2020, le Ministre des Enseignements maternel et primaire, Karimou Salimane, a demandé aux instituteurs de ne plus faire reprendre les classes de CI, CE1 et CM1 aux apprenants. Selon la note, « les programmes d’étude en vigueur dans nos écoles depuis les années 90 et élaborés selon l’Approche par compétence (APC) répondent bien à ces exigences en ce sens qu’ils privilégient l’éducation formative ». Ainsi, poursuit le Ministre, tout enfant qui accède au primaire doit être maintenu dans le système jusqu’en classe de 3ème au moins. Cette décision, a pour but de répondre aux exigences de l’évaluation formative qui ne veut pas que l’apprenant soit sanctionné, mais de trouver des solutions aux difficultés qu’il rencontre. Et pour y parvenir, le Ministre a formulé plusieurs recommandations dont celle de la mise en œuvre de la nouvelle formule pour le passage systématique au cours suivants des apprenants de CI, CE1 et CM1 exception faite à ceux qui ont été absents de façon remarquable et l’activation du critère relatif à la maîtrise minimale dans deux (02) évaluations sommatives sur trois (03) pour déterminer les apprenants du CP et CE2 susceptibles d’être promus.

Lire l’intégralité de la note circulaire du Ministre des Enseignements maternel et primaire

Rastel DAN