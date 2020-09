En fin de mission diplomatique au Bénin: L’Ambassadrice de France, Véronique Brumeaux, salue la transformation du Bénin grâce à Talon

Véronique Brumeaux

Le mercredi 2 septembre dernier, le Président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience Véronique Brumeaux, Ambassadrice de la République Française au Bénin, en fin de mission. Cette rencontre a permis à l’Ambassadrice arrivée au terme de 4 années de mission, de faire ses civilités au Chef de l’Etat. Elle s’est réjouie de la transformation que connait le Bénin depuis l’accession au pouvoir du régime de la rupture.

Avant de quitter définitivement le Bénin pour son pays, Véronique Brumeaux a reconnu les efforts consentis par le gouvernement du Chef de l’Etat, Patrice Talon, pour le développement du pays. Dans ce tête-à-tête avec Patrice Talon, à la Marina, l’Ambassadrice de France a dit sa satisfaction de la transformation radicale que subit le pays, depuis 2016. Ceci, au regard des grands projets de développement contenus dans le Programme d’actions du gouvernement 2016-2021, tant au plan social, politique, économique, culturel que de leur exécution sur le terrain. «J’avais servi comme conseiller culturel pendant 20 ans, et revenir voir tous les changements qui sont intervenus durant ces 4 dernières années, est impressionnant. Plus d’activités dans l’aménagement des rues. Je suis allée récemment jusqu’à Abomey passant par Bohicon, ça a terriblement changé », s’est réjouie Véronique Brumeaux, saluant ainsi la qualité de l’évolution des travaux de réalisation d’infrastructures urbaines dans l’ensemble du pays. Pour elle, tous ces changements vont améliorer la circulation, non seulement pour la commercialisions des produits mais aussi faciliter le déplacement des populations. Un sentiment de satisfaction totale pour l’ex première représentante de la France au Bénin, qui s’est fait le devoir de reconnaitre ce mérite au Chef de l’Etat. Elle a salué son leadership et dit espérer revenir dans un Bénin révélé.

La densification de la coopération dans plusieurs domaines

Toujours dans ce tête-à-tête avec le Chef de l’Etat, Patrice Talon, Véronique Brumeaux a rappelé avoir beaucoup travaillé à densifier la coopération avec le Bénin dans beaucoup de domaines du PAG, depuis son arrivée au Bénin. Il s’est donc agi pour la France d’accompagner le gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre de son Programme d’Action axé sur l’amélioration des conditions de vie des populations. Pour l’Ambassadrice de France, l’éducation des enfants en général et la scolarisation des filles en particulier, la formation professionnelle des jeunes, les projets d’assainissement pluvial, le développement de l’agriculture, les projets touristiques, la rénovation des sites et la restitution des œuvres culturelles, la construction d’infrastructures et de réseaux électriques pour les populations, sont autant d’axes de coopération qui ont été au cœur des échanges entre les deux pays, durant ces 4 dernières années. « La formation professionnelle était notre priorité et pour parler de l’amélioration des conditions de vie je pense que les projets qui sont menés par l’Agence Française de développement à Ganvié ont aidé à améliorer la situation lacustre de Ganvié, mais aussi la participation de l’Agence de développement Pluviale de cotonou. C’est aussi des appuis que nous faisons dans le domaine de l’agriculture dans diverses régions du Bénin, notamment les Collines, mais aussi diversifier la production agricole et soutenir l’agroécologie dans le pays », a-t-elle affirmé. En ce qui concerne la construction d’une centrale électrique solaire, elle a souligné que « cet aspect de l’énergie tenait beaucoup à cœur aux autorités parce que sans énergie c’est difficile de conduire des activités industrielles ». L’Ambassadrice a également souligné que l’éducation des jeunes tient à cœur aux autorités françaises et béninoises et qu’à travers les projets initiés, 80.000 jeunes ont été atteints, dont 40.000 jeunes filles bénéficiaires. L’épineuse question de la restitution des 26 œuvres d’arts du patrimoine culturel du Bénin, a également été évoquée lors de ces échanges avec Patrice Talon. Pour finir, l’Ambassadrice de France, Véronique Brumeaux, a exprimé sa gratitude au Chef de l’Etat, au Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération ainsi qu’à l’ensemble du gouvernement pour leur disponibilité et l’excellente qualité des rapports qui ont existé durant son séjour au Bénin.

Yédiya ALLOTCHEMEY (Stag.)