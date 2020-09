Compétitions interclubs de la CAF: La FBF confirme l’annulation de la saison et attend le «oui» de Esae Fc

L’équipe d’Esae Fc

Au lendemain de l’ouverture des engagements des clubs pour le compte des compétitions interclubs (saison 2020-2021) par la Confédération africaine de football, la FBF, concernée par le 3e scénario approuvé par la confédération, a saisi la direction de Esae FC pour lui demander de confirmer sa disponibilité à représenter effectivement le Bénin. «Afin de nous permettre d’accomplir les diligences d’enregistrement, j’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir confirmer par écrit votre participation à cette compétition de la confédération africaine de football», a indiqué l’instance avant de préciser dans son courrier en date du 2 septembre dernier que «cette confirmation doit se faire accompagner d’un engagement à assurer le cahier des charges de la compétition et d’une caution bancaire ou chèque certifié de 25 millions de francs Cfa». Représentant béninois lors de la saison 2019-2020, avec à la clé une participation à la phase de poule de la coupe de la Confédération, Esae est désormais très attendue pour sa réponse. Le comité exécutif que préside Mathurin De Chacus lui donne jusqu’au 8 septembre 2020 pour lui faire parvenir sa confirmation. De sources très proches du club, on apprend que rien n’entraverait la volonté des patrons à refuser une telle opportunité de retrouver une compétition internationale pour la deuxième fois consécutive. Donc le «oui» de Clément Adechian, président du club et ses collaborateurs ne devrait pas tarder. Parlant du scénario, il faut dire que la CAF a approuvé que les associations membres ayant annulé leur saison, soient représentées par leurs clubs ayant participé aux compétitions interclubs de la saison 2019-2020. Le Bénin ayant annulé sa saison, c’est Buffles FC et Esae qui devraient être désignés, sauf renonciation de ceux-ci.

Lire l’intégralité des scénarios approuvés par la CAF

Les Associations Membres (AMs) sont invitées à inscrire leurs représentants sur le système de gestion des compétitions de la CAF (CMS) conformément aux scénarios suivants ;

Pour les AMs ayant terminé la saison 2019/2020, les équipes engagées seront les équipes qualifiées des compétitions nationales pour 2019/2020 conformément aux critères d’engagement énoncés dans les articles 2 et 3 du chapitre 4 des règlements.

Pour les AMs qui n’ont pas complété la saison 2019/2020 mais ont homologué le classement des compétitions nationales 2019/2020 ou défini des critères pour déterminer leur classement, les équipes engagées à la saison prochaine des compétitions interclubs de la CAF seront les équipes qualifiées des compétitions nationales 2019/2020 conformément aux critères d’engagement énoncés dans les articles 2 et 3 du chapitre 4 des règlements.

Pour les AMs qui n’ont pas complété la saison 2019/2020 et ont annulé ladite saison, les équipes engagées seront les mêmes représentants de la saison Interclubs 2019/2020 en tenant compte de l’allocation de places pour chaque association.

Pour les AMs qui n’ont pas terminé leur saison avant la date limite d’engagement susmentionnée, il leur sera demandé de choisir l’un des critères susmentionnés pour déterminer leur(s) représentant(s) sous réserve de l’approbation de la CAF.

Voici le courrier de la FBF adressé à ESAE FC

Anselme HOUENOUKPO