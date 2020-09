Audience au palais des gouverneurs: Le nouvel Ambassadeur du Japon près le Bénin chez le Pdt VLAVONOU

Le Nouvel Ambassadeur du Japon près le Bénin au cabinet du Président VLAVONOU

Le nouvel ambassadeur du Japon près le Bénin, son excellence Tsugawa Takahisa est l’hôte du Président de l’Assemblée Nationale, Louis Gbèhounou VLAVONOU de ce mercredi 2 Septembre 2020. Au cours de l’audience, les deux personnalités ont échangé sur la coopération entre le Bénin et le Japon.

Signalons que cette visite s’inscrit en droite ligne de la prise de contact avec les Présidents d’institutions et autres autorités béninoises.

« Son Excellence Monsieur le président de l’Assemblée nationale a bien voulu m’accorder une audience et nous avons confirmé au cours de la conversation les relations très amicales entre le Bénin et le Japon. Nous avons aussi confirmé l’importance de l’échange au niveau du Parlement. Nous avons l’ambition de redynamiser les échanges de partenariat entre les deux pays. » Telle est la déclaration de Tsugawa Takahisa, nouvel ambassadeur du Japon près le Bénin à la sortie de l’audience à lui accorder par le Président de l’Assemblée nationale, Louis G. VLAVONOU.

Fidèle KENOU