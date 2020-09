Empiètement d’un mur sur la voie publique à Abomey-Calavi: Le Maire Angelo Ahouandjinou fait respecter la loi et suspend les travaux

Le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou

Résolument engagé dans le respect des espaces publics par les populations de sa commune, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou, n’est pas allé du dos de la cuillère dans une situation d’occupation anarchique à Womey-centre. L’individu mis en cause a été contraint d’abandonner la poursuite des travaux de construction de la clôture de son domicile qui empiétait sur la voie publique.

C’est une situation d’occupation anarchique à Womey-Centre qui a fait sortir dans la journée du mercredi 2 septembre 2020, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou. Accompagné de la DAM, Sènamy Christelle Dan, du Chef d’arrondissement de Godomey, Léon Kpobli ainsi que des cadres techniques de la Direction de l’assainissement et de l’urbanisme, l’équipe est allée constater l’une des causes d’occupation de l’espace public à Abomey-Calavi. Il s’agit de l’empiètement sur la voie publique d’un mur de la propriété d’un citoyen. Ce dernier ne disposant d’aucun titre de propriété l’autorisant à occuper cet espace. Après constat, le Maire Angelo Ahouandjinou a fait part de son indignation et expliqué à l’intéressé l’importance de la non occupation de l’espace public à des fins personnelles. Pour décourager cet acte, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou, a ordonné la suspension des travaux de construction du mur de cette propriété. Un acte qui vient témoigner une fois encore de l’engagement du Maire Angelo Ahouandjinou, à poursuivre son action dans le cadre du respect de l’espace public par les populations de la commune d’Abomey-Calavi.

Rastel DAN