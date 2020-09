Présentation des modèles de Sociétés Sportives: « SASP », le modèle approprié au Bénin selon Oswald Homeky

Le ministre Oswald Homeky lors de sa présentation aux représentants des entreprises

Dans le cadre de la professionnalisation du secteur des sports, plusieurs réformes sont engagées. Au nombre de celles-ci, on a la création des sociétés sportives afin de gérer les associations sportives affiliées aux différentes fédérations. À cet effet, le Ministre des sports Oswald Homeky était face aux responsables des sociétés et chefs d’entreprises, lundi 31 août 2020, dans un hôtel de la place à Cotonou. Il leur a présenté les différents modèles de sociétés sportives, surtout, celui le plus approprié au contexte béninois. Et selon lui, c’est le modèle «SASP» (Société anonyme sportive professionnelle) qui est le plus approprié. Ce modèle impose la signature d’une convention entre la société sportive et l’association sportive détentrice du récépissé d’enregistrement. «Ce qui permet d’opérer le projet comme un business contrairement au principe non lucratif des associations basées sur la loi 1901», a précisé le Ministre Homeky avant d’ajouter qu’à travers cette convention, l’entreprise exploite tous les attributs de l’association sportive et crée des clubs professionnels qu’elle gère. «En contrepartie, elle finance la partie «amateur», c’est à dire les équipes de catégories d’âge et le sport féminin de l’association», a-t-il souligné. De même, il a fait savoir que plusieurs possibilités s’offrent aux entreprises notamment, entre «personnes morales seules ou en groupement », «personnes morales et physiques» ou encore entre «personnes physiques associées».

Présentant d’autres avantages du modèle «SASP», l’autorité en charge des sports a informé que d’abord, la société sportive est une unité distincte qui opère la partie professionnelle. C’est à dire, l’entreprise construit et développe un projet sportif avec un budget y afférent. Cela induit que les joueurs et encadreurs techniques des clubs qui se professionnalisent, sont désormais salariés. Le sponsoring et droits télé seront opérés par la société sportive pour une meilleure visibilité, non seulement de l’animation sportive (ligues professionnelles, championnats amateurs, sport féminin) mais aussi des entreprises.

Il n’a pas manqué de préciser à ces représentants des entreprises publiques, semi publiques et privées dont les implications sont souhaitées dans la mise en œuvre de la réforme relative à la professionnalisation des sports et à l’instauration du business du sport au Bénin, d’autres modèles de sociétés sportives qui existent. A l’en croire, outre le modèle de «Société anonyme sportive professionnelle (SASP)», il y a deux types de modèles que sont l’«Entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL)» et la «Société anonyme à objet sportif (SAOS)».

À souligner que cette réforme du gouvernement vise, dans un premier temps, à sécuriser la rémunération des joueurs et des encadreurs et autres acteurs intervenant dans le domaine du sport. Elle vise ensuite l’élévation du niveau de la pratique sportive notamment le niveau des différents championnats béninois.

Anselme HOUENOUKPO