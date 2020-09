Compétitions interclubs de la CAF saison 2020/2021: Saison annulée, Esae et Buffles encore représentants du Bénin?

Coupes de la CAF

La confédération africaine du football (Caf) a communiqué son calendrier des compétitions interclubs pour le compte de la saison 2020-2021. Par la même occasion, l’instance présidée par Ahmad Ahmad a, suivant des scénarios, précisé les critères à respecter par chaque association membre pour désigner ses représentants. Et ceci, c’est selon le cas où l’association a terminé la saison 2019/2020, ou elle ne l’a pas complétée mais a homologué le classement des compétitions nationales, ou elle ne l’a pas complété et a annulé ladite saison, ou elle ne l’a pas terminée avant la date limite d’engagement. Ainsi, prenant le cas où l’association n’a pas complété la saison et l’a annulée, l’instance de gestion du football continental a prévu que les équipes engagées seront les mêmes représentants de la saison Interclubs 2019/2020.

Ceci étant, le Bénin se trouvant dans le lot des associations n’ayant pas complété la saison 2019/2020 et qui ont annulé ladite saison, pourrait être à nouveau représenté par les deux clubs qui l’avaient fait il y a un an. Il s’agit de Buffles Fc de Parakou qui a pris part aux préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF Total et d’Esae Fc qui a hissé le Bénin dans la phase de poules de la Coupe de la Confédération de la CAF Total.

Pour rappel, la fédération béninoise présidée par Mathurin de Chacus, avait dans un communiqué en date du 29 juin 2020, décidé de mettre fin aux championnats de la saison 2019-2020 avec comme conséquence immédiate l’annulation de la saison 2019-2020.

La voie semble toute ouverte à ces deux clubs de défendre les couleurs béninoises dans les deux compétitions.

Reste à savoir si les directions desdites équipes seront toujours disposées à s’engager dans cette nouvelle aventure.

A souligner que l’engagement des équipes doit se faire à partir du 1er septembre au 20 octobre 2020. Quant aux inscriptions, elles se ferontdu 21 octobre au 5 novembre 2020 pour la première inscription,du 6 au 19 novembre 2020 pour la deuxième. Les matches du tour préliminaire sont prévus pour avoir lieu du 20 au 22 novembre 2020 (premier tour) et du 27 au 29 novembre 2020(second tour).

Lire l’intégralité des scénarios

Les Associations Membres (AMs) sont invitées à inscrire leurs représentants sur le système de gestion des compétitions de la CAF (CMS) conformément aux scénarios suivants ;

– Pour les AMs ayant terminé la saison 2019/2020, les équipes engagées seront les équipes qualifiées des compétitions nationales pour 2019/2020 conformément aux critères d’engagement énoncés dans les articles 2 et 3 du chapitre 4 des règlements.

– Pour les AMs qui n’ont pas complété la saison 2019/2020 mais ont homologué le classement des compétitions nationales 2019/2020 ou défini des critères pour déterminer leur classement, les équipes engagées à la saison prochaine des compétitions interclubs de la CAF seront les équipes qualifiées des compétitions nationales 2019/2020 conformément aux critères d’engagement énoncés dans les articles 2 et 3 du chapitre 4 des règlements.

– Pour les AMs qui n’ont pas complété la saison 2019/2020 et ont annulé ladite saison, les équipes engagées seront les mêmes représentants de la saison Interclubs 2019/2020 en tenant compte de l’allocation de places pour chaque association.- Pour les AMs qui n’ont pas terminé leur saison avant la date limite d’engagement susmentionnée, il leur sera demandé de choisir l’un des critères susmentionnés pour déterminer leur(s) représentant(s) sous réserve de l’approbation de la CAF.

Anselme HOUENOUKPO