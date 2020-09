Ligues 1 et 2/Séminaire de formation: La FBF attend toujours les noms et dernier diplôme des entraineurs des clubs

Les 14 et 15 Septembre 2020, les entraineurs des clubs de Ligue 1 et 2 prendront part à un séminaire de formation. A cet effet, il est demandé aux présidents des différents clubs de faire parvenir au comité d’organisation les noms et le dernier diplôme de leurs entraineurs respectifs. Vu l’imminence de cette activité, et le fait que des clubs sont restés sans réagir à cette demande, la FBF est revenu de nouveau à la charge. Ainsi, dans un communiqué en date 28 août 2020, l’instance à travers son secrétaire général a adressé un rappel aux Présidents de clubs des Ligues 1 et 2 qui n’ont pas encore communiqué les noms et le dernier diplôme de leurs entraineurs respectifs et les a invité à obtempérer avant le jeudi 03 Septembre 2020 à 12 heures. «Passé ce délai, aucune réclamation de prise en compte ne sera possible», lit-on dans ce communiqué du comité qui envisage une bonne organisation dudit séminaire.

Anselme HOUENOUKPO