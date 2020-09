FBF/Assemblées générales: Les délégués des clubs appelés à retirer les convocations et divers documents à étudier

Les préparatifs de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire de la Fédération Béninoise de Football (FBF) ainsi que de l’Assemblée Générale extraordinaire qui auront lieu, respectivement le vendredi 18 Septembre 2020 et le samedi 19 Septembre 2020, à Grand Popo, vont bon train. Si les délégués des différentes Ligues et autres associations affiliées à la Fbf sont déjà connus, leur convocation individuelle, l’ordre du jour et les différents documents à étudier sont disponibles également. C’est l’information portée à l’attention desdits délégués par la FBF qui a publié un communiqué en date du 28 août 2020. Ce communiqué informe que les intéressés peuvent passer (en personne) tous jours ouvrables faire leur retrait entre 10 heures et 16 heures, au Secrétariat Administratif au siège de l’institution à Porto-Novo. Ils peuvent également faire leur retrait par personne interposée sauf si cette dernière détient une procuration régulière, accompagnée de sa pièce d’identité et de la copie dûment légalisée d’une pièce d’identité du délégué concerné. Ledit communiqué souligne que les délégués auront jusqu’au Mercredi 09 Septembre 2020 à 12 heures pour déposer leurs observations sur le projet d’ordre du jour et sur les différents documents, soit au siège de la FBF ou via la boîte électronique (E-mail) de la Fédération Béninoise de Football.

Anselme HOUENOUKPO