DSIC /ASSEMBLÉE NATIONALE: Firmin Gangbé et les Chefs services officiellement installés

Chaleureuses salutations entre le DSIC et le DC du PAN

Comme annoncé, le Directeur des Services de l’Information et de la Communication

(Dsic) de l’Assemblée nationale, Firmin Gangbé et les quatre chefs services sans

oublier la nouvelle Attachée de Presse ont officiellement pris service. L’avènement de cette Direction est l’aboutissement d’une des grandes réformes engagées par le Président de l’Assemblée Nationale, Louis G. VLAVONOU.

Le premier Directeur des Services de l’Information et de la Communication (Dsic) de l’Assemblée nationale, Firmin Gangbé est officiellement installé dans ses fonctions dans l’après-midi du mardi 25 août 2020 à Porto-Novo. La cérémonie s’est déroulée à la salle polyvalente du palais des gouverneurs sous la direction du Directeur de Cabinet du Président de l’Assemblée nationale, Mathieu Ahouansou. Pour la circonstance, il était entouré de son Adjoint, Isaac Fayomi; du Secrétaire Général Administratif de l’Assemblée Nationale et son Adjoint; le Directeur des services législatifs; le Directeur de l’Unaceb et son Adjoint; le Directeur Adjoint de l’Institut parlementaire du Bénin (Ipab); des Chefs services et cadres de l’administration parlementaire. Cette cérémonie a également consacré l’installation dans leur fonction respective des quatre chefs services et la nouvelle Attaché de Presse du Président de l’Assemblée Nationale, Innocentia Alladagbé. Ainsi, Carmen Toudonou est installée au poste de Chef Service de la Télévision Hémicycle; Philippe Adéniyi au poste de Chef Service Radio Hémicycle; Guy Sèmassa au poste de Chef des services techniques de la Radio et de la Télévision Hémicycle puis Vitali Boton au poste de comme Chef du service de la Presse écrite et de l’accréditation à l’Assemblée Nationale.

Prenant la parole, le Directeur de Cabinet du Président de

l’Assemblée nationale a rappelé l’importance de la cérémonie qui traduit en acte l’une des réformes majeures de la 8ème législature impulsée par son Président Louis Gbèhounou Vlavonou. A l’en croire le DSIC et ses quatre chefs services ont la lourde responsabilité de redorer l’image du parlement béninois avec les outils de communication qui leurs sont confiés.

D’ores et déjà, les nouveaux responsables mesurent la portée et l’enjeu de la mission qui leur est dévolue. «En ma qualité de premier directeur de la Dsic, il me parait important de rappeler ici que les piliers fondamentaux qui sous-tendent désormais les activités à la Dsic seront respectés et appliqués avec les innovations que cela comporte et sans complaisance» a déclaré M. Firmin Gangbé. Il n’a pas manqué d’inviter les chefs Services nommés à ses côtés à plus d’engagements et d’abnégation pour écrire les belles pages de la Dsic. A l’instar de la DSIC, les Chefs Service Philippe Adéniyi, Guy Sèmassa, Viatli Boton, Carmen Toudonou et l’Attaché de Presse, Innocentia Alladagbé ont décliné leur feuille de route. Tout en réitérant leur gratuite à l’endroit du Président Louis G. Vlavonou, ils ont tous pris l’engagement de ne pas trahir la confiance qu’il a placée en eux.

Fidèle KENOU