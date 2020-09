Manifestations tous azimuts de soutien à la candidature de Talon en 2021: La Présidence hausse le ton, les auteurs s’exécutent

Le Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence, Pascal Irénée KOUPAKI

Il n’y a plus trace d’affiches géantes de Talon dans la ville de Cotonou. Au lendemain de l’appel lancé par la présidence de la République en vue de mettre fin au culte de la personnalité qui caractérise les manifestations appelant à un second mandat du Chef de l’Etat ; ses partisans semblent s’être exécutés. Du carrefour Toyota aux principales artères de la ville de Cotonou, les affiches incriminées ont disparu dans la journée de ce dimanche 30 août 2020. Les activistes de la mouvance présidentielle semblent avoir décidé d’écouter le président de la République. Dans la journée de ce samedi 29 août, le ministre d’Etat Irénée KOUPAKI à travers un communiqué rendu public, a invité les partisans du Chef de l’Etat à s’abstenir de tout culte de la personnalité appelant le président de la République à une éventuelle réélection en 2021.Le président de la République tient à rappeler aux uns et aux autres que ces pratiques ne sont conformes ni à la vision du chef de l’État ni à son combat contre le culte de la personnalité, indique le communiqué. Cette action du Chef de l’Etat fait suite à l’avalanche d’appels de ses partisans désireux de le voir briguer un second mandat.

Lire le Communiqué de la Présidence de la République

« La présidence de la République observe que depuis quelque temps, divers mouvements se réclamant du Chef de l’Etat, Monsieur Patrice TALON, organisent des manifestations de soutien à son action. A l’appui de ces manifestations, des affiches et posters à son effigie sont parfois apposés. La présidence de la République tient à rappeler aux uns et aux autres que ces pratiques ne sont conformes ni à la vision du Chef de l’Etat, ni à son combat contre le culte de la personnalité dans notre pays. Aussi, ces mouvements sont-ils invités à bien vouloir s’abstenir de rééditer lesdites pratiques ».

Fait à Cotonou, le 29 août 2020.

Rissicatou SALAMI (Stag.)