UV 2020 et célébration de ses 30 ans d’existence: Le PRD annonce deux événements de taille

La Direction exécutive nationale (DEN) du Parti du renouveau démocratique (PRD) a tenu une réunion le mercredi 26 août 2020 sous la direction de son président, Me Adrien Houngbédji. Trois grandes décisions ont été prises au cours de cette rencontre. Il s’agit de la célébration des 30 ans d’existence du parti, la tenue dans la seconde moitié du mois de septembre de l’édition 2020 de son Université de vacances et le bilan de la participation du parti aux élections communales de 2020. Plus vieux parti politique créé depuis l’avènement du renouveau démocratique en 1990, le PRD a eu 30 ans le 20 août dernier. Les événements qui s’annoncent sonne certainement comme la mobilisation des militantes et militants dans la perspective de la présidentielle de 2021 qui s’annonce à grand pas.

