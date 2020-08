Université d’Abomey Calavi: La FNEB suspend les réclamations

La Fédération Nationale des Etudiants du Bénin (FNEB) a suspendu le processus de réclamations des notes pour les étudiants inscrits en Linguistique à l’Université d’Abomey Calavi. LA FNEB évoque des irrégularités dans le traitement des réclamations.

La Fédération Nationale des Etudiants du Bénin (FNEB) a annoncé à travers un communiqué rendu public ce 24 août 2020, la suspension du processus de réclamations de notes pour les étudiants inscrits en Linguistique au département des Sciences du Langage et de la Communication à l’Université d’Abomey Calavi. Le président de la fédération, Wenceslas AKAKPO et les siens ont demandé aux étudiants de surseoir temporairement au payement des frais de réclamations à la banque. Et pour cause, des irrégularités constatées quant aux exigences dudit département dans le processus de réclamations notamment dans le traitement des cas d’omission de notes. Dans son entretien avec une radio de la place, Wenceslas AKAKPO a précisé que cette décision de la FNEB fait suite à ses multiples démarches restées vaines pour dialoguer avec le chef département afin de clarifier les irrégularités observées. A l’en croire, il «n’était pas favorable au dialogue». Il a rassuré les étudiants que les dispositions seront prises afin que les choses puissent rentrer dans l’ordre dans les plus brefs délais.

Gilchrist CAKPO