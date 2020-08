Dématérialisation de l’administration: Le logiciel INVOICER lancé pour soulager les entreprises et la DGI

Les officiels à la cérémonie de lancement

GENIT, une entreprise de droit nigériane en partenariat avec BAMS Sarl du Bénin, ont procédés ce jeudi 27 août 2020 à Golden Tulip Hôtel à Cotonou, au lancement du logiciel INVOICER. Un outil de gestion utilisée pour l’émission des factures normalisées, conformément aux réformes engagées par le gouvernement béninois à travers la direction générale des impôts, DGI. Cette direction a d’ailleurs donné son accord son soutien et conseil l’exploitation de ce logiciel aux entreprises béninoises.

GENIT, représenté par George Onozie, Ingénieur concepteur et BAMS Sarl représenté par le compatriote Taofick da-Silva ont mis sur le marché béninois et sur autorisation de la direction générale des impôts, le logiciel INVOICER pour la transparence dans la gestion des entreprises. Lors de la cérémonie de lancement, Taofick da-Silva a souhaité la bienvenue aux participants et rappelé l’importance de ce logiciel dans la mise en œuvre des réformes mises en place par le gouvernement du président Patrice Talon. Il a ensuite salué la direction générale des impôts qui a accepté testé le produit et qui a confirmé sa fiabilité pour la gestion dans les entreprises béninoises. A sa suite, l’ingénieur concepteur du logiciel INVOICER, George Onozie, a expliqué combien il est important d’utiliser le logiciel qui met à la disposition des entreprises béninoises à un coût réduit. Selon ses explications et de la présentation du logicel, INVOICER est un outil qui réduit les risques d’erreur, qui respecte les règles de facturation et qui centralise la base des données de l’entreprise. C’est un logiciel capable selon le concepteur, de gérer le stock, de rendre automatique le processus de fonctionnement, de gérer le taux de la TVA payer et surtout capable de suivre l’évolution du chiffres d’affaire. Il est en plus de tout ceci, facile à installer, le logiciel se met à jour automatiquement et de façon gratuite en plus. Toutes choses qui sont conforment avec la dématérialisation fiscale en cours au Bénin.

Le DGI Nicolas Yénoussi apprécie et recommande

« Depuis que la DGI a mise en place le système de facturation normalisée, elle encourage toutes les initiatives de dématérialisation des procédures de facturation des entreprises », dira le directeur général des Impôt, Nicolas Yénoussi qui a honoré de sa présence la cérémonie de lancement. Selon ses explications, l’utilisation des factures normalisées n’a pas pour but uniquement de fournir des informations à l’administration fiscale, loin s’en faut… « Mais c’est plutôt pour le bien-être et la prospérité de vos entreprises », dira-t-il. Il a confirmé que le logiciel INVOICER comme tous les logiciels qui sont proposés à la DGI a été soumis à un texte de 20 étapes. « Lorsque les 20 étapes sont concluantes, nous tirons la conclusion que le logiciel est compatible avec notre système et peut permettre d’émettre les factures normalisées », a-t-il renchéri avant de féliciter Mr Taofick Dasilva, pour tout ce qu’il a pu faire en un temps record afin de mettre ce logiciel INVOICER à la disposition du public. Le DGI Nicolas Yénoussi a pour finir invité les entreprises béninoises à s’approprier cet outil. « Nous nous associons à l’initiative, non pas parce que nous voulons faire la promotion des factures normalisées mais simplement parce qu’il s’agit d’un outil de gestion et qui dit gestion dit meilleur suivi des transactions et prospérité de l’entreprise ».

