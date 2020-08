Construction et réhabilitation de 22 stades omnisports au Bénin: Talon se dit fier de l’évolution des travaux

Un des 22 stades omnisports en construction au Bénin

Dans sa volonté de révéler le sport béninois, le gouvernement du Président Patrice Talon a initié un projet de dotation des 77 communes du pays de stade omnisports de types modernes. Et pour le compte du premier quinquennat de ce gouvernement, les travaux de construction et de réhabilitation de 22 stades ont été lancés. C’est le ministre des sports Oswald Homeky qui, lui-même, avait procédé au lancement desdits travaux, le 2 juillet 2018. Après 2ans, le constat, images à l’appui, publiées sur le compte officiel du gouvernement, montre que les travaux avancent selon l’agenda contractuel. En commentant lesdites images, le Chef de l’Etat, Patrice Talon a lâché sur sa page Facebook, «Notre ambition se matérialise méthodiquement». On comprend bien que le patron de la Rupture se réjouit bien de cette avancée qu’il espère sans doute se poursuivra sur la même allure pour que ces 22 stades omnisports en construction dans tout le Bénin soient livrés dans le délai afin que la prochaine vague soient lancée. Parlant des 22 stades omnisports concernés, on a les stades de Djougou, de Banikoara, de Bembèrèkè, de Kouandé, de Malanville, de Nikki et de Tanguiéta (Lot 1); les stades d’Abomey, de Covè, de Ouèssè, de Savalou et de Toffo (Lot 2) ; les stades d’Aplahoué, de Comé, de Djakotomey, de Dogbo et de Grand-Popo (Lot 3) et puis les stades d’Adjohoun, d’Avrankou, de Kétou, de Ouidah et de Pobè (Lot 4).

Les travaux à effectuer principalement sur ces stades concernent la réhabilitation ou la construction de la clôture, l’aménagement de l’aire de football en gazon synthétique, la construction de deux (02) tribunes de 1500 places, la fourniture et la pose de grille anti-hooligan, la construction d’une piste d’athlétisme de 08 couloirs, la construction d’aire de jeu de handball, la construction d’aire de jeu pour le basket-ball, la construction de centre de logement des encadreurs et agents d’entretien, la construction d’un château d’eau avec forage d’une capacité de 27 mètres cube et sur une hauteur de 9m, l’éclairage du stade et l’aménagement du parking et d’espaces verts, etc.

Anselme HOUENOUKPO