Résultats satisfaisants aux examens de fin d’année malgré la Covid-19: Les Complexes Scolaires Jean Piaget confirment tout le bien qui est pensé d’eux

Vue panoramique du site du Complexe Jean Piaget II à Tokan

Avec une année scolaire particulière marquée par la pandémie du Coronavirus, les Complexes Scolaires privés Jean Piaget dans la commune d’Abomey ont honoré leur engagement d’obtenir de meilleurs résultats à l’issue des différents examens de fin d’année. C’est ce que confirment les statistiques du complexe depuis la publication des résultats des différents examens scolaires. En effet les CP Jean Piaget ont imposé encore cette année le respect avec des résultats séduisants qui apaisent le cœur des parents et relevant de la preuve du suivi rigoureux des enfants. Au niveau primaire, le premier du CEP 2020 au niveau du département de l’Atlantique vient de Jean Piaget II de Calavi. Il s’agit du petit garçon qui répond au nom de Exaucée Zinzindohoué, classé en même temps 2ème de tout le Bénin. Pour ce qui est du BEPC, les taux de réussite sont restés dans une constante d’augmentation prouvant ainsi le travail remarquable du corps enseignant marqué par un suivi rigoureux des enfants malgré une année scolaire sérieusement perturbée par la pandémie du Covid 19.

La cerise sur le gâteau dans les Complexes Scolaires Jean Piaget reste les résultats du Baccalauréat. À Jean Piaget I de Calavi, sur les 141 candidats présentés au baccalauréat, 137 sont admis offrant ainsi un taux de réussite honorifique de 97,16%. De même au niveau de Jean Piaget II Calavi, sur les 137 présentés au baccalauréat, 117 sont admis avec 85,40% de taux de réussite. A côté de ces statistiques déjà plus que satisfaisants il est à noter plusieurs mentions décrochées par les candidats des établissements Jean Piaget au baccalauréat. Au total, 201 mentions passables, 89 mentions Assez-Bien, 22 mentions Bien et 3 mentions Très-Bien. De quoi à se réjouir et à surtout féliciter l’administration en général et le président fondateur de ce complexe qui n’a de cesse de confirmer chaque année son leadership dans le monde des établissements d’enseignement privé au Bénin.

Crée dans les années 1997 dans la zone de l’IITA en allant à Tankpè, le Complexe Scolaire Jean Piaget compte après 23 années d’existence plusieurs annexes dont celui Jean Piaget 2 à Tokan et Jean Piaget 3 à Togba. Durant ces années, l’équipe conduite par le Président Fondateur Stanislas Djossa a engrangé des résultats exceptionnels et s’est forgé une expérience à nulle autre pareille dans le secteur de l’éducation. Ce qui fait que les différents sites de Jean Piaget comme cette année encore n’ont jamais cessé de faire parler d’eux en termes de résultats à la fin de chaque année scolaire. De quoi à conforter les parents d’élèves qui investissent dans l’avenir de leurs enfants et qui ne recherchent que des établissements de la trempe des Complexes Jean Piaget pour assurer un cursus normal et réussit à leurs enfants. Ainsi, qu’il s’agisse du CEP, du BEPC, et du BAC, les Complexes Jean Piaget parviennent toujours à s’illustrer à ces différents examens avec de fascinants résultats.

Yannick SOMALON