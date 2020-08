Appel à candidature pour le scrutin présidentiel 2021: La coalition ‘‘OPT 21’’ sort le grand jeu samedi

Le maintien au pouvoir du président Talon, pour un second mandat est la lutte qu’ont entreprise certains Béninois. A cet effet, plusieurs coalitions et mouvement se mettent en place afin de susciter avec succès la candidature du président Talon pour les élections présidentielles de 2021. C’est le cas COALITION «OUI POUR TALON EN 2021» («OPT21») qui sera mise sur les fonts baptismaux, le samedi 29 août 2020, au BENIN ROYAL HOTEL. Pour les initiateurs, il ne s’agit plus de mener le combat en rangs dispersés. «Il s’agit de fédérer les actions, d’opérer une convergence des forces pour des résultats concluants», a confié le président Blaise SOGLO engagé depuis quelques mois dans cette vision. Selon les informations, sont dans cette coalition une quarantaine de mouvements et associations œuvrant et suscitant la réélection du Président Patrice TALON. Elle est un grand rassemblement de mouvements présents dans 52 Communes du Bénin. «Il faut désormais une fusion, une synergie d’action pour des résultats d’envergure. Il faut un grand ensemble pour baliser le terrain et maintenir la veille politique partout sur le territoire national», a informé Blaise SOGLO de cette grande coalition qui a déjà commencé par vulgariser les actions du Président PATRICE TALON dans certaines communes du Bénin en attendant de déployer plus d’efforts sur le terrain, après sa sortie du Samedi prochain pour l’effectivité de la candidature du Président Patrice Talon et son écrasante victoire en 2021. A souligner que les initiateurs de la coalition »OPT21 », se disent disponible pour accueillir tout mouvement ou association qui partage ses idéaux, puis que «c’est ensemble on est plus efficace», ont précisé les mains tendues à tous les béninois et béninoises pour faire de la candidature du président Patrice, une réalité et de sa réélection un succès.

Anselme HOUENOUKPO