Amélioration du climat des affaires: Lancement du logiciel de facturation INVOICER, ce jeudi

Le groupe BAMS-GENIT va lancer ce jour à l’hôtel Golden Tulipe de Cotonou le logiciel INVOICER. Ceci pour aider les entreprises et autres structures spécialisées à mieux maitriser les différentes étapes de leur facturation. Ledit logiciel qui sera disponible sur le marché, à prix forfaitaire de 250.000 FCFA, est conçu par le ghanéen Nnamdi Georges ONOZIE. Il va selon les promoteurs, permettre entre autres, de réduire les risques d’erreur dans la prise en compte des données commerciales, de sauvegarder la base de données commerciales, d’assurer une gestion automatiques des stocks et surtout de gagner du temps. A souligner que ce chef d’œuvre qui va être mis en marche entre dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires que souhaite le Gouvernement qui, en vue de faciliter la vie aux entreprises, avait entrepris la mise à disposition sur le marché via des fournisseurs agréés, des logiciels de facturation pour accompagner les entreprises pour une meilleure gestion de leurs activités commerciales.

Anselme HOUENOUKPO