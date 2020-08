Réélection du Chef de l’Etat pour un second mandat à la présidentielle de 2021: L’UDBN s’engage pour Talon

La Présidente de l’UDBN, Claudine Afiavi Prudencio

L’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau a tenu, vendredi 21 août à Cotonou, son Université d’Eté. Moment de réflexion, de formation mais aussi de réaffirmation de fidélité politique au Président de la République et son action. A l’issue des travaux, le parti a porté son regard sur la gouvernance politique et socio-économique du Bénin. L’UDBN a également dévoilé sa position sur la perspective de la présidentielle de 2021. C’est à travers une déclaration lue, en personne, par la Présidente du parti, l’Honorable Claudine Afiavi Prudencio.

Lire l’intégralité de sa déclaration POLITIQUE DE L’UDBN

Cotonou, le 21 août 2020

Mesdames, Messieurs les responsables de l’UDBN, Militantes, Militants de l’UDBN,

Mesdames, Messieurs les Professionnels des médias,

C’est bien un secret de polichinelle! Le mois d’Août marque les 60 ans d’indépendance de notre cher pays, le Bénin. Soixante années de constructions, de reconstructions successives. Des efforts de gouvernance, particulièrement éloquents ; avec, à la clé: la consolidation de nos institutions, l’assainissement de l’administration publique et la réorganisation du système politique. Des réformes inédites, jamais osées par le passé.

En effet, en moins de cinq ans de gestion du pouvoir d’Etat, le Président Patrice Talon et son gouvernement ont sécurisé et rendu plus attractives nos principales villes. Aujourd’hui, grâce au Programme d’Action du Gouvernement (PAG), l’école béninoise retrouve progressivement ses lettres de noblesses et notre pays, sa renommée de «quartier latin de l’Afrique». Une nouvelle carte universitaire est tracée. Les récents résultats aux différents examens de fin d’années confirment à suffisance la pertinence et le succès des options faites. Par ailleurs, les procédures de gestion des finances, de l’économie, de la justice, du foncier, du travail, de la santé, – et j’en oublie – sont améliorées. Mieux que par le passé, l’eau potable et l’électricité sont de plus en plus disponibles et accessibles aux populations dans la plupart de nos localités. Nous bénéficions également de nouvelles infrastructures routières, marchandes, sanitaires, et autres.

Autant de facteurs déterminants dans l’effort consenti de façon permanente pour repousser les frontières de la pauvreté et, dans certains cas, les frontières de l’extrême pauvreté.

Toutes ces réalisations sont à l’honneur du peuple Béninois, malgré … malgré quelques plaintes et désaccords qui participent du jeu démocratique.

Militantes et Militants de l’UDBN!

Mesdames, Messieurs !

Cet exploit, et toutes ces prouesses méritent bien la reconnaissance, la gratitude et le renouvellement du soutien de notre parti, l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau au Président de la République.

Depuis plusieurs années, nous attendions l’émergence de nouvelles approches de la politique au Bénin. Eh bien ! Lentement mais sûrement nous y arrivons, grâce au leadership et au génie du Chef de l’Etat, Son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon à qui l’UDBN réitère sa fidélité.

Excellence Monsieur le Président de la République!

La présidentielle de 2021 approche à grands pas. Elle déchaîne les passions, suscite, en toute légitimité, de nouvelles mobilisations politiques en votre faveur. Une fois encore, l’enjeu est donc de taille.

Ce rendez-vous électoral est capital au double plan du nouvel envol qu’il constitue pour l’évolution de la santé du Bénin politique et pour un développement socio-économique encore plus soutenu de notre pays. A l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau, notre fort attachement à la politique au service du développement n’a faibli d’un iota.

Comme je le notifiais plus haut, le peuple a des preuves palpables de ce que de très gros efforts ont été faits pour propulser notre pays vers les sentiers de Nation prospère. De gros défis se dressent encore devant nous. Nous sommes convaincus que, dans le renforcement de l’union d’esprit et d’actions, le Bénin ira plus haut et plus loin dans sa marche vers cette prospérité et le bien-être croissant de ses filles et fils.

Excellence Monsieur le Président de la République, L’UDBN que je dirige étant déjà résolument engagée à vos côtés, ne vous marchandera point son soutien, le jour où vous en aurez le plus besoin pour un nouveau défi au sommet de l’Etat.

Vive l’UDBN !

Vive la démocratie béninoise ! Vive le Bénin !

Je vous remercie.

La Présidente de l’UDBN,

Madame Claudine Afiavi Prudencio