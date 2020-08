Présidentielle de 2021: Le mouvement ‘‘MDT” emballe Covè pour un second mandat à Talon

La coordonnatrice nationale du mouvement « Maintenons la Dynamique Talon » (MDT) Perpétue Kossouoh Houinato entourée ici par ses lieutenants

Après le lancement officiel du mouvement «Maintenons la Dynamique Talon’’ (MDT) 16 août dernier à Za-Kpota, les populations de la commune de Covè sur le plateau d’Agonlin ont accueilli ce weekend, les ténors de ce mouvement. C’était ce samedi 22 août 2020 au Centre des Jeunes et des Loisirs de Covè, en présence des autorités politico-administratives et des populations. L’objectif de cette sortie du MDT est de faire le bilan des réalisations du chef de l’Etat aux populations et d’avoir leur oui pour un second mandat au président Patrice Talon.

Le Mouvement politique «Maintenons la Dynamique Talon’’ a continué son périple de vulgarisation des actions du régime du Nouveau Départ. C’est dans cette logique que les populations de Covè ont accueilli la coordonnatrice nationale dudit Mouvement et ses autres membres. Des différentes communications, il est plus qu’évident que les actions du Président Patrice Talon continuent de séduire plus d’un. En effet, s’inscrivant dans l’optique de faire le point des grands chantiers opérés par le Gouvernement de la Rupture, Perpétue Kossouoh Houinato, Coordonnatrice du Mouvement politique « Maintenons la Dynamique Talon» et ses lieutenants sont allés à la rencontre des populations de Covè, mais contre toute attente, celles-ci, à travers différentes allocutions de leurs représentants (des cotonculteurs, des femmes commerçantes, revendeuses et ménagères, ainsi que ceux des Zémidjans et des artisans) et des chansons, ont salué les réformes ambitieuses du Chef de l’État.

Yannick SOMALON