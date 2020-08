Levée de suspension: Alassane Séidou autorise à nouveau les nominations dans les mairies

Le ministre en charge de la décentralisation et des collectivités locales Alassane Seidou vient d’annuler sa décision de sursoir aux nominations au sein des administrations communales et municipales du Bénin, récemment prise, autorisant à nouveau les maires à les faire en cas de nécessité. C’est à travers un communiqué en date du 20 août 2020 que l’autorité ministérielle a ainsi demandé aux préfets d’informer les maires de cette nouvelle décision. Le ministre avait suspendu toutes les nominations et mutations dans les administrations communales, suite aux élections communales et municipales du 17 mai 2020. Cette mesure visait principalement à «empêcher les dérives notées lors de la période transitoire entre l’ancienne et l’actuelle administration ».

Rissicatou SALAMI (Stag.)