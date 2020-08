Sommet extraordinaire de la CEDEAO: Talon plaide pour un assouplissement des sanctions économiques contre le Mali

Patrice Talon, Président de la République

Le Chef de l’Etat Patrice Talon, a pris part le jeudi 20 août 2020 par visioconférence, au Sommet extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) consacré à la situation politique au Mali. Il s’agit en effet d’une situation de crise qui s’est aggravée suite au putsch opéré par les militaires suivi de la mise en œuvre d’un Comité National pour le Salut du Peuple le mardi 18 août dernier. A l’entame de cette conférence, le Président Patrice Talon à l’instar des autres Chefs d’Etat, a dit être inquiet de la tournure qu’a prise la situation dans ce pays. Les Chefs d’Etat de la Cedeao ont, au cours de ce sommet virtuel qui s’est ouvert par un discours du Chef de l’Etat nigérien, Issoufou Mahamadou, Président en exercice de cette Conférence, rappelé aux militaires putschistes, la responsabilité qui est la leur pour ce qui est de la sûreté et de la sécurité du Président Ibrahim Boubacar Keïta ainsi que des officiels qui ont été arrêtés. Ils ont dénié catégoriquement toute forme de légitimité aux militaires putschistes et ont exigé d’eux, le rétablissement immédiat de l’ordre constitutionnel. Au terme de ces assises, les Chefs d’Etat ont décidé entre autres sanctions : la suspension du Mali de tous les organes de décision de la Cedeao avec effet immédiat conformément au protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance et ce jusqu’au rétablissement effectif de l’ordre constitutionnel, la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes, l’arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières entre les pays de la Cedeao et le Mali. Ils ont également invité les partenaires à faire de même en prenant des décisions pertinentes et fortes à la hauteur de la gravité de la situation. Toutefois, le Président Talon craignant un isolement total du Mali avec la mise en application de ces sanctions, a plaidé et obtenu de ses pairs un assouplissement des sanctions économiques. Enfin, par la voix du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci, une invite à la prudence a été faite à l’endroit des compatriotes béninois vivant au Mali pour le respect des consignes de sécurité.

Laurent D. KOSSOUHO