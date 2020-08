Nouvelles formules pour les opérations d’achat: Les gagnants du jeu tombola factures normalisées primés

Une gagnante du jeu tombola reçoit son chèque

Les gagnants enregistrés dans le cadre de la tombola des factures normalisées sont désormais rentrés en possession de leurs gains. C’était le jeudi 20 août à l’occasion d’une cérémonie officielle présidée par le Directeur Général Adjoint des Impôts, Justin Agbikossi. Au total, 100 gagnants de la tombola ont reçu des chèques du trésor public représentant leurs différents lots en espèce. Des chèques de 20 000 FCFA jusqu’à 200 000 FCFA ont été ainsi remis aux heureux gagnants sous la supervision de Maître Maxime René Assogba, huissier de justice près la Cour d’Appel de Cotonou. « Je suis vraiment contente de faire partie des heureux gagnants de cette tombola organisée par la DGI. Je voudrais inviter tout le monde à faire comme moi en exigeant et en gardant les factures normalisées après les achats », a martelé une gagnante au jeu tombola. Le Directeur Général Adjoint des Impôts a saisi l’occasion pour rappeler l’importance de la tombola. Il a notamment exhorté tous les consommateurs à exiger et conserver les factures normalisées après leurs différentes opérations d’achat. Ce qui leur permettra de gagner de nombreux lots dont deux voitures d’une valeur unitaire de 25 millions francs CFA au dernier tirage de l’année.

Ils ont dit

Doris K. S. Gnonlonfin : « Les tirages au sort se font de manière claire et transparente »

« Je suis vraiment ravie. Quand on a annoncé la tombola, on a toujours eu un doute sur la clarté du tirage au sort. Mais franchement, ça m’a surprise. Ça me conforte dans la position que les tirages au sort se font de manière claire et transparente »

Catherine A. Bada : « J’invite les populations à conserver leurs factures normalisées »

« Je remercie beaucoup l’initiative du gouvernement et j’invite toutes les Béninoises et tous les Béninois à réclamer et conserver leurs factures normalisées ».

Rastel DAN