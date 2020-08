Gestion des déchets biomédicaux: Les recommandations du Ministre Tonato aux responsables des centres et formations sanitaires

José Didier Tonato

Par communiqué en date du 18 août 2020, le Ministre du Cadre de vie et du développement durable José Didier Tonato a attiré l’attention de certains promoteurs de centres et formations sanitaires sur la nécessité de s’abonner aux structures de traitement des déchets biomédicaux.

Pour faire cesser le piétinement des dispositions du décret n° 2002-484 du 15 novembre 2002, portant gestion rationnelle des déchets biomédicaux en République du Bénin, le Ministre du Cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, et son collègue de la santé, par communiqué en date du 18 août 2020, ont invité les centres et formations concernés par cette violation à se mettre en règle. En effet, certains centres de santé bafouent la protection de l’environnement en se soustrayant aux dispositions relatives à l’abonnement à une structure de traitement pour la gestion sécurisée des déchets biomédicaux. Selon ledit communiqué, il suffira pour les centres de santé, ne disposant pas d’incinérateurs répondant aux normes, de s’abonner aux structures de traitement des déchets biomédicaux. A cet effet, pour faire respecter les dispositions du décret n° 2002-484 du 15 novembre 2002, portant gestion rationnelle des déchets biomédicaux en République du Bénin, qui précisent clairement les modalités d’entreposage, de transport et de traitement des déchets biomédicaux, le Ministère de la santé et du cadre de vie vont se mettre à contribution avec les services de la police environnementale. Selon le communiqué du Ministre du cadre de vie, la police environnementale et toutes les forces habilitées, sont instruites pour veiller au respect strict de la réglementation et infliger, au besoin, des sanctions aux contrevenants.

Edwige Totin