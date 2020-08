Après la relecture du règlement intérieur de l’institution parlementaire: Le Président VLAVONOU propulse Firmin GANGBE au poste de DSIC

Firmin GANGBE, Directeur des Services de l’Information et de la Communication

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou VLAVONOU a donné vie, le mardi 18 août 2020 à Porto-Novo, à la troisième direction de la deuxième institution du Bénin. La naissance de cette direction est l’un des fruits de la relecture du règlement intérieur de l’institution. Désormais, outre la Direction des Services Législatifs (DSL) et la Direction de la Questure, le parlement béninois dispose d’une troisième direction dénommée Direction des Services de l’Information et de la Communication (DSIC). Des sources proches du palais des gouverneurs, cette direction est dotée de quatre services. Il s’agit du Service de la Radio Hémicycle, le Service de la Télévision Hémicycle, le Service Technique puis le Service de la presse écrite, développement et coopération.

Au nombre des nominations sorties mardi dernier figure celle du Directeur des Services de l’Information et de la Communication (DSIC). A ce poste hautement stratégique, Le Président de l’Assemblée nationale a renouvelé sa confiance à l’ancien Chef Service de la Communication de l’Assemblée Nationale, Monsieur Firmin GANGBE. C’est donc lui qui aura la lourde charge d’écrire les premières pages des annales de la DSIC.

A l’instar du DSIC, le Président de l’Assemblée nationale a procédé à la nomination des quatre chefs services. Ainsi, Monsieur Philippe Adéniyi est promu au Service de la Radio Hémicycle ; Madame Carmen Toudonou au Service de la Télévision Hémicycle ; Monsieur Guy SEMASSA au Service Technique et le Service Presse écrite est confié à Monsieur Vitali Boton.

Très prévoyant et en raison de la promotion de l’actuel Attaché de Presse au poste de Chef Service Presse écrite, le Président Louis G. VLAVONOU a nommé une autre personne à ce poste. Il s’agit de Madame Innocentia Alladagbé.

De sources concordantes, les responsables promus prendront service au cours de la semaine qui commence. Félicitations aux nouveaux responsables promus et plein succès à leur poste respectif.

Fidèle KENOU