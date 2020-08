Lutte contre le Coronavirus: Le projet «Non à la Covid-19, je respecte les gestes barrières» officiellement lancé

Le Président de l’Ong Foyer d’Amour, Adrien Tchomakou

Le siège de l’Ong Foyer d’Amour sis à Gbétagbo dans l’arrondissement d’Akassato a été officiellement inauguré le samedi 15 août 2020 sous les parrainages de Malick Gomina, le Maire de la Commune de Djougou et Aurélien Aïssoun, le Président de la Fédération des Journalistes et Professionnels des Médias du Bénin (FJPMB). A cette occasion, un important projet de lutte contre la propagation du Coronavirus a été lancé.

C’est à travers une déclaration que le projet intitulé « Non à la Covid-19, je respecte les gestes barrières » de l’Ong Foyer d’Amour a été officiellement lancé. Créée et enregistrée en 2019, cette Ong a pour vocations de promouvoir les valeurs éthiques et la liberté de presse, accompagner toute action de lutte contre la corruption, lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes, œuvrer pour la protection des enfants, des filles, des femmes et des personnes du 3è âge, promouvoir le droit sexuel et la santé féminine de reproduction, œuvrer pour un bon accompagnement sanitaire en faveur des personnes du 3è âge, des enfants démunis et orphelins, prôner la paix, la réconciliation, la justice et la vérité au plan national et international. Au cours du lancement officiel des activités, le Président de l’Ong Foyer d’Amour, Adrien Tchomakou a éclairé l’assistance sur les défis qui attendent l’Organisation. « Nous devons respect et accompagnement à toute personne de troisième âge car, nous sommes tous appelés à franchir cette étape de la vie », a-t-il laissé entendre. C’est pourquoi, ajoute-t-il, une attention particulière devrait être accordée aux personnes de troisième âge en cette période de Covid-19. A cet effet, il a annoncé la distribution gratuite des maques, savons, gels hydro-alcooliques et dispositifs de lavage des mains aux enfants démunis, orphelins, handicapés et personnes de troisième âge dans les tout prochains jours dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus. Par ailleurs, le président de l’Ong Foyer d’Amour a saisi l’occasion pour rappeler la main tendue à toute personne de bonne volonté désireuse de l’accompagner dans la mise en œuvre de son projet « Non à la Covid-19, je respecte les gestes barrières ». Tout en saluant l’engagement du président de l’Ong, le parrain de l’évènement, Aurélien Aïssoun a demandé aux populations d’Akassato à se joindre à Foyer d’Amour pour relever ces nombreux défis. Après une prière chrétienne et traditionnelle, la coupure du ruban marquant l’inauguration du siège de l’Ong a été faite suivie de la visite guidée de l’assistance de ses locaux.

Photo de famille après l’inauguration du siège de l’Ong Foyer d’Amour

Edwige TOTIN