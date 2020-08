Bilan des activités de 2019 du Médiateur de la République: Joseph Gnonlonfoun réalise un record de 792 recours traités

Le Médiateur de la République, le Magistrat Joseph H. Gnonlonfoun réalise d’année en année des progrès dans l’accomplissement de sa mission. C’est ce qu’il convient de retenir de la présentation de son rapport d’activités 2019 qui s’est déroulée ce mardi 18 août 2020 dans la grande salle de conférence de l’Institution à Porto-Novo.

Le Médiateur de la République, Joseph H. GNONLONFOUN était face à la presse ce mardi 18 août 2020 pour la présentation de son rapport d’activités pour le compte de l’année 2019. C’est la grande salle de Conférence de l’Institution qui a abrité l’activité en présence du Secrétaire Général, Vincent N. LEZINME, les Chargés de Mission, les Directeurs, les Chefs de Services du Médiateur de la République et les professionnels des Médias.

On retient qu’en 2019, le Médiateur de la République a fait un grand progrès dans l’enregistrement et le traitement des recours. « L’année 2019 a été pour nous d’une bonne récolte. 792 réclamations ont été enregistrées en 2019 contre 557 en 2018. Elles ont été reçues, étudiées et traitées » a déclaré la première Autorité de l’institution. Comparativement aux années précédentes, le nombre de réclamations traitées en 2019 par le Médiateur de la République et son équipe constitue un record. Selon le tableau de répartition des recours par objet : 243 concernent la gestion de la carrière des agents de l’Etat ; 131 des affaires domaniales ; 89 des affaires sociales ; 63 sont relatifs au dysfonctionnement ou défaillance dans le fonctionnement du service public ; 35 ont rapport aux créances sur l’Etat ou sur tout organisme investi d’une mission de service public ; 157 sont liés aux allocations de bourses et secours universitaires ; 32 à l’exécution de décision de justice et 42 sont des cas de non-compétence. Le Médiateur est parvenu à ce résultat en exécutant ses principales activités en 2019.

Quelques activités phares du Médiateur de la République

La session annuelle du Médiateur de la République s’est déroulée du 29 novembre au 13 décembre 2019 et a permis d’étudier 252 dossiers restés sans réponses au niveau de 28 administrations. La session annuelle se tient une fois l’an. Elle permet aux administrations dont les dossiers sont au Médiateur de la République de se mettre ensemble avec l’Institution pour apporter des solutions aux recours des administrés.

L’édition 2019 des audiences foraines du Médiateur de la République a eu lieu dans les communes de Matéri, Capargo, Malanville, Gogounou, Lalo et Covè. Elles permettent à l’Institution d’aller vers les citoyens pour mieux se faire connaître et à même temps de recueillir leurs préoccupations. Aussi des populations de ces localités ont-elles saisi cette occasion pour porter leurs plaidoyers auprès des administrations en vue du règlement. Lesdits plaidoyers ont porté sur la sécurité, l’électricité, l’approvisionnement en eau par la SONEB ou les points d’eau pour le bétail ; la question des cartes d’identité, les registres de naissance et la nécessité de la présence de l’Etat dans les zones frontalières.

Le Médiateur de la République a aussi organisé des séances de concertation avec les points focaux de l’Institution dans les administrations. Ces points focaux constituent les répondants de l’Institution dans les structures administratives. L’efficacité du Médiateur de la République dépend de leur disponibilité dans les structures où ils sont logés.

Les renforcements des capacités du personnel, la participation aux activités des instances internationales de médiation (AMP-UEMOA, AOMF), l’implication du Médiateur de la République dans le processus des élections législatives d’Avril 2019, etc., sont autant d’activités menées par l’Institution en 2019.

Les recommandations issues du rapport d’activités 2019 du Médiateur de la République

Au terme de son rapport d’activités de l’année 2019, le Médiateur de la République formule les recommandations ci-après :

Procéder à l’apurement progressif des dettes sociales envers les anciens agents retraités de l’Etat,

Rendre fonctionnelle la permanence des services de délivrance des cartes nationales d’identité dans les Communes et les préfectures,

Instruire les services compétents du Ministère de la Défense aux fins de mieux collaborer avec le Médiateur de la République,

Procéder dans la mesure du possible, à la levée de la mesure de suspension du paiement des rappels découlant des avancements et reclassements des agents de l’Etat,

Etudier la possibilité de réintégrer les 52 agents de l’Ex-Commission nationale d’obtention de titres-fonciers,

Reprendre l’opération de titrisation des rappels liés aux CRAPE 3,

Instruire les préfets aux fins de certifier les dettes dues par l’Etat dans le compte des reversements cotisations sociales,

Instruire le Ministère du cadre de vie aux fins de veiller au respect, par l’ordre des géomètres-experts, des principes et règles déontologiques régissant leur profession dans le cadre des opérations de lotissement,

Instruire le Ministère de cadre de vie aux fins de prendre un arrêté fixant les critères de détermination des coefficients de réduction dans les processus de lotissement.

Fidèle KENOU