Finances: Serge Ekué, nouveau président de la BOAD

Précédemment Directeur général de Natixis pour le Royaume Uni, responsable des Solutions de Marchés de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Directeur du Département Afrique et de la Russie pour la Banque de Grande Clientèle, le Béninois Serge Ekué a été nommé président de la Banque ouest africaine de développement (Boad) pour un mandat de six ans. L’information a été rendue publique ce mardi 18 août 2020 par le Ministre Sani Yaya en sa qualité de Président du Conseil des Ministres de l’UMOA conformément à l’article 24 des statuts de la BOA. Selon le communiqué de presse rendue publique à cet effet, cette nomination intervient après avis favorable de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA), sur proposition des plus hautes autorités béninoises, conformément aux textes en vigueur au sein de l’institution. Serge Ekué succède ainsi à un autre Béninois du nom de Christian Narcisse Adovèlandé nommé le 8 février 2011 et dont le mandat est arrivé à terme. Le tout nouveau président de la BOAD, Serge Ekué va prendre service le 28 août 2020. Né en 1966 à Porto-Novo, Serge Ekué a fait ses études en France et rejoint l’Institut d’études politiques de Bordeaux et l’Université Paris V où il a obtenu un DESS banque et finance en 1994. Il a intégré par la suite, Natixis et en gravi les échelons. En 2005, il a été nommé coresponsable des Marchés de capitaux. Nanti d’une expérience de plus de 15 ans dans le domaine du commerce, la gestion des risques et la distribution, il a passé la plupart de sa carrière dans des Marchés des capitaux pour des institutions internationales et principalement pour le Groupe Natixis. Pendant la période de 2017-2010, il avait lancé un secteur d’activité de multinationale émergente complet avec les marchés locaux en Chine, Viêt-Nam, Russie et Offshore avec structuration de dette Supras Corporates et commerce externe de dettes. En 2016, il a, en sa qualité de Directeur des marchés de capitaux Asie Pacifique de Natixis, pris l’intérim à la tête de la zone Asie Pacifique. Depuis, 2009, Serge Ekué est membre du Conseil d’administration du Club XXIè siècle et siège au Conseil d’administration de surveillance de FinanCités. En 2015, il a remporté le Prix du Meilleur Manager de la diaspora initié par les bâtisseurs de l’économie africaine.

Qui est Serge Ekué

Laurent D. Kossouho