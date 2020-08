Montée des eaux du fleuve Niger: Sacca Lafia convie les populations au respect des mesures sécuritaires

Alerte orange sur les communes de Malanville, Karimama et Bonou. C’est ce qu’a annoncé le Ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique Sacca Lafia, ce mardi 18 août 2020. Par un communiqué en date du 17 août 2020, le ministre a indiqué que les prévisions des services compétents annonce une situation très préoccupante en raison de la montée des eaux dans ces communes et autres localités environnantes. Les communes de Malanville, Karimama et Bonou sont donc mises en alerte orange. Cette alerte peut virer au rouge dans les jours à venir et s’étendre vers d’autres localités, telles que : Adjohoun, Athiémé, Dangbo, Grand-Popo, Lokossa, Ouinhi, Zangnanado et Zogbodomey. Toutefois, certains citoyens continuent de faire fi des mesures sécuritaires indiquées contre la montée des eaux. A cet effet, le Ministre Sacca Lafia les invite au respect rigoureux desdites mesures, notamment l’interdiction de la surcharge des embarcations, pour éviter les situations dramatiques déjà enregistrées dans d’autres localités. En cas de nécessité, les populations peuvent appeler le 166 pour recevoir de l’aide.

Yédiya Allotchemey (Stag.)