Coopération bénino-nipponne: Les engagements du nouvel ambassadeur du Japon Takahisa Tsugawa

Le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurelien Agbénonci recevant les copies figurées des lettres de créance de l’ambassadeur agréé du Japon près le Bénin, Takahisa TSUGAWA

Avant sa rencontre avec le Chef de l’Etat Patrice Talon, le nouvel ambassadeur du Japon près le Bénin, Takahisa Tsugawa, a procédé le lundi 17 août dernier, à la présentation des copies figurées de ses lettres de créance au patron de la diplomatie béninoise, le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurelien Agbénonci. Une occasion pour le premier représentant du peuple nippon au Bénin, d’affirmer son engagement à renforcer la coopération entre le Japon et le Bénin.

Né le 31 mars 1965, Takahisa Tsugawa est titulaire d’une Licence ès Arts et sciences de l’Université de Tokyo. Il est entré au ministère des Affaires étrangères de son pays en avril 1987 et a été conseiller dans plusieurs ambassades de son pays notamment en Tunisie, en France, au Cambodge. Après la présentation des copies figurées de ses lettres de créance au patron de la diplomatie béninoise, le nouvel ambassadeur du Japon près le Bénin, Takahisa Tsugawa, s’est affiché comme un homme pétri d’expériences dans les affaires diplomatiques et qui vient rester dans le même objectif que ses prédécesseurs : assurer le renforcement de la coopération entre le Bénin et le Japon. Ceci, se traduit par la poursuite des chantiers déjà entamés par son prédécesseur, Kiyofumi Konishi notamment la réalisation des infrastructures dont le Japon en est un pionnier au Bénin et à l’international. Il a d’ailleurs annoncé la construction très prochaine d’un échangeur dans un délai restreint pour faciliter la mobilité des personnes et des biens. Il compte également renforcer d’autres axes de coopération entre les deux pays. Une mission assez passionnante pour l’homme qui, dès son arrivée, a exprimé son satisfécit de se retrouver au Bénin, de servir dans un pays qui respire la prospérité et qui vient de célébrer ses soixante ans d’indépendance. Au cours de cette même journée du lundi, le Ministre Aurélien Agbénonci a également reçu les copies figurées des lettres de créance du nouveau représentant résident de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) Blaise Diplo Djomand. Précédemment représentant spécial du président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) en Guinée- Bissau, Blaise Diplo Djomand de nationalité ivoirienne, est titulaire d’un Diplôme d’études universitaires générales en économie obtenu en 1976 puis d’un Diplôme d’études approfondies de droit de l’Université d’Abidjan en 1977.

Rastel DAN