Commune d’Abomey-Calavi: Le maire Ahouandjinou envoie les présidents des commissions en mission

Le Maire Angelo Ahouandjinou remettant le cahier de charges à un président de commission

La cour de la mairie d’Abomey-Calavi a servi de cadre, ce lundi 17 août 2020, à la cérémonie de remise de cahier de charges aux présidents des commissions permanentes de la commune. A travers cette initiative, le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou entend impliquer de façon active les responsables desdites commissions dans la gestion de la gouvernance communale en vue d’insuffler un nouveau dynamisme aux actions de développement de la commune. Le cabinet du Maire est l’organe exécutif de cette mission. L’activité s’est déroulée au cours de la cérémonie des couleurs. Ainsi, chaque responsable de commission permanente a reçu des mains de l’autorité communale son cahier de charges. Depuis la mise en place des nouveaux conseils communaux, c’est la première fois qu’un maire transmet un cahier de charges à ses collaborateurs qui sont chargés des commissions permanentes. Le but poursuivi par l’autorité est de faire jouer effectivement et pleinement le rôle qui est le leur par ces responsables de commission. Finie donc l’époque où la mise en place de ces commissions était pour la forme. En effet, par le passé, on pouvait y siéger pendant cinq ans et ne rien faire, ne rien apporter à la gouvernance communale. Désormais, c’est à un véritable changement de paradigme qu’on assiste avec le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou qui met un point d’honneur à la participation de tous les responsables concernés par l’administration communale. Treize au total, ces commissions doivent jouer un rôle important dans l’action communale. C’est pour cela que le Maire Ahouandjinou a pris sur lui la responsabilité de remettre officiellement un cahier de charges aux responsables des commissions permanentes. Désormais, ils ont une mission claire des attentes de l’autorité vis-à-vis d’eux. Ces commissions ont pour rôle le suivi et l’exécution de tous les projets et programmes exécutés sur tout le territoire d’Abomey-Calavi. Elles assistent le Maire et le Conseil communal dans la gestion efficiente des affaires de la commune à travers ce cahier des charges représentant leur tableau de bord.

Liste des différentes commissions et leurs responsables

Commission des Affaires Économiques et Financières : Thomas TAPE

Commission des Affaires Domaniales et Environnementales : Patrice HOUNYÈ-AZÉ

Commission des Affaires Sociales et Culturelles : Jeanne ASSOCLÉ

Commission de la Communication, de l’Information et de la transformation digitale : Arsène J. DOVOÉDO

Commission de la Coopération Décentralisée et de l’intercommunalité: Georges Adédjoyé BADA

Commission de l’Emploi, de l’Economie locale et de la lutte contre l’Evasion Fiscale : Igor ALIGNON

Commission des Infrastructures, des Équipements, des Travaux Publics et Transports : Franck DOHO

Commission des Affaires Juridiques et du Contentieux: Julien HONFO

Commission de la Promotion de l’Education et du Sport: Modeste ONIDJÈ

Commission de la Sécurité et de la Gestion des Calamités: Augustin KEGBO

Commission du suivi des Plans et Programmes de Développement: Hyacinthe HOUNVOU

Commission de la Promotion de la Santé Publique: Delphin HOUNGBANDAN

Commission de l’énergie et de l’eau: Romain Amour DÉNAKPO

Laurent D. Kossouho