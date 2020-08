Coronavirus: 2063 cas confirmés et un nouveau décès

Le Bénin a enregistré de nouveau cas confirmés de coronavirus et un décès de plus, selon le bilan fait par le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, à la date du 13 août 2020. Désormais, le Bénin dénombre un total de 2 063 cas confirmés dont 1 690 guéris, 334 personnes sous traitement et 39 décès. Du 16 juin à cette date là, le Bénin enregistre un taux de 3,5 %, en ce qui concerne les cas de décès. Les populations doivent respecter les gestes barrières notamment le lavage des mains à l’eau et au savon, le port du masque en tous lieux et le respect strict de la distance de 1m afin de réduire la propagation de la pandémie du coronavirus au Bénin.

Aïchath DOMINGO (Stag)